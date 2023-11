Orbán úgy alázta a buzgó Bohár Dánielt, hogy még Schmidt Máriából is kibuggyant egy kacaj

photo_camera Orbán Viktor a Századvég születésnapi konferenciáján 2023 november 13-án Fotó: Orbán Viktor FB / screenshot

Orbán idei slágerkifejezése a szuverenitás, így adta magát, hogy a Századvég 30. születésnapi buliját, amit hétfő reggel tartottak a Várkert Bazárban, „Szuverenitás konferenciaként” hirdessék meg.

A sztárfellépő természetesen Orbán Viktor volt, akit Bohár Dániel megafóner konferált fel. Bohárnak bejöttek az elmúlt hónapok: a Tranziton már őt érte a megtiszteltetés, hogy feltehetett kérdéseket a miniszterelnöknek. A beszédről részletesen be is számoltunk már délelőtt a 444-en.

Ceremóniamesterként Bohár feladata az lett volna, hogy egy-két mondatban felkonferálja a rendezvény mellékszereplőit, majd Orbán Viktort. Így sikerült a dolog:

link Forrás

Bohár lendületesen kezdte a konferálást, de aztán alaposan eltévedt a „növekedő közösségek” erdejében, és végül pont az egyetlen fontos részt tolta el igazán, amikor megkérte a közönséget, hogy



„fogadják hatalmas tapssal Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort!”

Ennyire buzgó felvezetést talán Rákosi sem kapott fénykorában, Orbánt is meglephette a dolog, a színpad felé lépve inkább kerülte is Bohár tekintetét, kezét is szinte csak reflexszerűen nyújtotta oda, aztán a mikrofonhoz lépve bebikázta a ziccert:

„Régen ment ez felszólítás nélkül is.”

Külön piros pont jár a rendezőnek, aki azonnal az első sorban ülő díszvendégekre kapcsolta a képet, és látni engedte, ahogy Mráz Ágoston, Boros Bánk Levente, Schmidt Mária és Orbán Balázs is jót derülnek a miniszterelnöki viszonválaszon.