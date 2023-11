A Dominikai Köztársaság rezervátumot hoz létre az ámbrásceteknek

A Dominikai Köztársaság bejelentette, hogy létrehozzák a világ első ámbráscet rezervátumát. Ennek értelmében Roosevelt Skerrit miniszterelnök bejelentette, hogy betiltják a kereskedelmi halászatot, és nagy hajók sem közlekedhetnek a sziget nyugati partjaihoz közel eső 800 négyzetkilométeres területen.

Ez a terület ugyanis a veszélyeztetett állatok fontos találkozóhelye. Skerrit úgy nyilatkozott, hogy a területen élő körülbelül kétszáz ámbráscet a Dominikai Köztársaság megbecsült állampolgárai.

photo_camera Fotó: FRANCO BANFI/Biosphoto via AFP

„Az állatok ősei valószínűleg már az emberek érkezése előtt is Dominikánál laktak. Ezért biztosítani akarjuk, hogy ezek a fenséges és rendkívül intelligens állatok biztonságban legyenek, és továbbra is megőrizzük vizeink és éghajlatunk egészségét - tette hozzá a miniszterelnök. Horgászni majd továbbra is lehet a területen, illetve a turistákat sem tiltják ki onnan, de csak kisebb hajókról csodálhatják meg a bálnákat.



Az ámbráscetek szinte a világ bármely pontján megtalálhatók, beleértve a sarkköröket és az Egyenlítő környékét is, de a Dominika melletti vizek azon kevesek egyike, ahol a bálnák egész évben fellelhetők. (BBC)