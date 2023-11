Az izraeli hadsereg behatolt az Al-Shifa kórházba

Szerda hajnalban rajtaütést hajtott végre az izraeli hadsereg a legnagyobb gázai kórházban, az Al-Shifában, ahol elmondásuk szerint a Hamász fegyvereseit keresték. Az épületben, ahol rettenetes körülmények uralkodnak a több mint egy hónapja tartó izraeli bombázások következtében, több ezer palesztin civil tartózkodik jelenleg is.

A Reuters a gázai egészségügyi minisztert, Munir al-Bursh nyilatkozatát idézi, mely szerint az izraeli hadsereg a kórház nyugati szárnyába hatolt be, és az épületen belülről is hallottak robbanásokat. Az Al Jazeerának nyilatkozó gázai egészségügyi szereplők arról beszéltek, hogy az izraeli katonák a sürgősségi osztályt és a műtőket is átnézték, és többször lövéseket is lehetett hallani. A Reuters, hasonlóan a többi nyugati hírügynökséghez, nem tudta független forrásokból megerősíteni ezeket a híreket.

photo_camera Az Al Shifa kórház és környéke, november 12-én Fotó: -/AFP

Az elmúlt napokban, miközben egyre nagyobb nemzetközi nyomás nehezedik Izraelre, hogy vezessenek be tűzszünetet, hogy humanitárius segítséget lehessen nyújtani a Gázában élő palesztinoknak, épp az Al-Shifa kórház sorsa vált az egyik legaggasztóbb kérdéssé: az épületben több ezer ember, köztük sérültek, orvosok és a bombázások elől menekülők gyűltek össze, miközben a kórház közvetlen környezetében bukkant már fel az izraeli hadsereg. Az IDF szerint a Hamásznak a kórház alatt működik egy parancsnoki központja, és az épület alatt futó alagútrendszert harcászati célokra használják. A Hamász ugyanakkor azt közölte, hogy ez nem igaz.

Az IDF közleményében azt írták, hogy hírszerzési adatokra épülő, precíz és célzott műveletet hajtanak végre a kórháznál, és a hadsereg tagjait orvosok és arabul beszélő személyek is kísérik, a céljuk pedig az, hogy civileknek ne essen bántódása. Az IDF szóvivője szerint ugyanakkor elképzelhető, hogy a kórház alatt húzódik a Hamász legfontosabb irányítóközpontja. Az Egyesült Államok kedden azt közölte, hogy saját hírszerzési információik is megerősítik az izraeli állítást.

A Hamász épp ezért Washingtont tartja felelősnek a kórház ellen intézett rajtaütésért. A Fehér Ház nemzetbiztonsági bizottságának szóvivője viszont elmondta, hogy az USA nem támogatja, hogy a levegőből bombázzák a kórházat, és nem akarják azt sem látni, hogy tűzharc legyen a kórházban, ahol ártatlan, segítségre szoruló emberek vannak. Megerősítették Joe Biden korábbi nyilatkozatát is, hogy a kórházakat és a betegeket meg kell védeni.

A Hamász közleménye szerint az épületben 650 páciens és 5-7 ezer civil lehet, akik a bombázások miatt menekültek be, és a közigazgatási feladatokat is ellátó terrorszervezet azt állítja, hogy se elég üzemanyag, se elég víz nincs az épületben, ahol már három koraszülött csecsemő vesztette életét az állapotok miatt. Kedd reggeli hír volt, hogy a WHO szerint a gázai Al-Shifa kórház már eltemetni sem tudja a halottakat, ezért tömegsírokat ástak a kórház mellett.