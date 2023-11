A finn elnök szerint a Kreml bosszúja miatt nő az Oroszországból érkező menedékkérők száma

Az elmúlt napokban tovább fokozódott a feszültség Oroszország és Finnország között.

Előbb a finn belügyminiszter, Mari Rantanen jelezte, hogy jelentősen megnőtt az Oroszország felől a harmadik világból érkező menedékkérők száma, és azt vetette az orosz határőrség szemére, hogy ellenőrzés nélkül engedik át a dokumentumokkal nem rendelkezőket is Finnország irányába.



„Reméljük, Oroszország visszatér korábbi gyakorlatához, miszerint a schengeni vízummal nem rendelkezőket nem engedi Finnország határaihoz” – fogalmazott diplomatikusan a finn belügyminiszter, hozzátéve, a minisztérium olyan javaslat kidolgozását kezdte meg, amely lehetővé tenné a határforgalom korlátozását vagy akár egyes átkelők lezárását is.



Petteri Orpo finn miniszterelnök viszont már keményebben fogalmazott, amikor az egyre nagyobb a migrációs nyomás miatt jelezte: Finnország fontolgatja az Oroszországgal közös határ lezárását (amire egyébként legutóbb 2015-ben volt példa, amikor szintén szükséges dokumentumok nélkül érkeztek tömegek a finn határra). „Egyértelmű, hogy ezeket az embereket segítették” – utalt arra, hogy Oroszország tudatosan tereli át a menekülteket Finnországba.

Riika Purra finn miniszterelnök-helyettes még konkrétabban fogalmazott, amikor egy sajtótájékoztatón arról beszélt: „Nem a menedékkérők számáról van szó, hanem Finnország nemzetbiztonságáról, és a megváltozott orosz tevékenységről.”

Ezt a vonalat erősítette legújabb megszólalásában Sauli Niinistö finn elnök is, aki szerint a menedékkérők tudatos átirányítása a finn határra nem más, mint a Kreml bosszúja, Oroszország válasza a Finnország és az Egyesült Államok közti védelmi együttműködési megállapodásra, amely várhatóan a jövő évre készül el. Ennek értelmében az Egyesült Államok használhatja majd Finnország területét és az ország katonai bázisait fegyverzet és felszerelés tárolására - ami értelemszerűen nem tetszik a Kremlnek, pláne az orosz-ukrán háború tükrében.



Finnország április óta hivatalosan is tagja a NATO-nak, és mintegy 1340 kilométer hosszú közös határral rendelkezik Oroszországgal, ami így egyben az Európai Unió külső határának is számít. A két ország közt a NATO-csatlakozás óta fokozódik a feszültség, a finn biztonsági szolgálatok nemrég arra is figyelmeztettek, hogy az ukrajnai invázió óta az országban megnőtt az orosz online kémkedési kísérletek száma.



Sauli Niinistö most egy bonni sajttájékoztatón úgy fogalmazott: a finn határra nehezedő nyomásnak egy nagyon „egyértelmű finn lépéssel” vetnének véget. Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője „teljesen megalapozatlannak” minősítette Niinistö kijelentéseit, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pedig kijelentette, hogy Moszkva sajnálja Finnország azon döntését, hogy elzárkózik a korábban jó kétoldalú kapcsolatoktól.

Jussi Laine, a Kelet-Finnországi Egyetem határtudományi professzora szerint Helsinki túlreagálja az orosz nyomásgyakorlási kísérletet. Laine elmondta: „Ez egy hibrid befolyásolási módszer Oroszország részéről, aminek kulcsfontosságú eleme a pusztítás és a pánik keltése. Ha ez a céljuk, akkor azt mondanám, hogy nagyon kevés erőfeszítéssel sikerült elérniük.”

A Finn Menekültügyi Tanács szerint tiszteletben kell tartani a menedékkéréshez való jogot, függetlenül attól, hogy a kérelmezők honnan érkeztek, vagy hogyan jutottak el a határhoz.



via Guardian