A Nemzeti Színházban megsérült mindkét színész hazamehetett a kórházból

„Öröm és hála a szívünkben! A mai napon Horváth Lajos Ottót is hazaengedték a kórházból.🙏 Neki is mielőbbi gyógyulást kívánunk!” – jelentette be a Nemzeti Színház. A másik – szintén múlt héten megsérült – színészt, Szász Júliát már előző nap hazaengedték.

photo_camera A Nemzeti Színház épülete Budapesten 2020. február 27-én. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Vidnyánszky Attila igazgató a héten arról panaszkodott, hogy sokan kihasználják most ezt a helyzetet, és nemtelen támadást indítottak a színház és személye ellene, viszont meghatódott azon, hogy mennyi támogató üzenetet kapott az elmúlt napokban.