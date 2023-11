Pressman: Aggasztó a szuverenitásvédelmi törvény ötlete, veszélyes lehet, ha megfélemlítésre akarják használni

A svéd NATO-csatlakozás magyarországi megszavazása körüli hercehurcáról és a szuverenitásvédelminek mondott, parlamentnek egyelőre még nem adott törvényről is nyilatkozott csütörtökön a Reutersnek az Egyesült Államok budapesti nagykövete. David Pressman azt mondta: az Egyesült Államok biztos abban, hogy Svédország hamarosan NATO-tag lesz.

„A kormány legfelsőbb szintjein ismételten biztosítottak arról, hogy Magyarország nem utolsóként ratifikálja Svédország NATO-csatlakozását” – fogalmazott Pressman. A Reuters emlékeztet: a NATO bővítéséhez még a török és a magyar parlamentnek kell megszavazni a svéd csatlakozást.

photo_camera David Pressman: Amennyiben ez a törvényjavaslat a független civil társadalom és a médiaszervezetek kriminalizálására és/vagy megfélemlítésére irányulhat, az nagyon veszélyes

Fotó: Németh Dániel/444

A hírügynökség szerint a Budapest és Washington közötti kapcsolatok megromlottak a késlekedés miatt, valamint azért, mert Orbán Viktor miniszterelnök az ukrajnai agresszió ellenére továbbra is szoros kapcsolatot ápol Moszkvával – részben a nem enyhülő energiafüggőség miatt –, és bár elítéli Ukrajna lerohanását, visszafogottan bírálja Vlagyimir Putyin elnök lépéseit.

Pressman, aki az LMBTQ-jogok, illetve az októberi pekingi Orbán-Putyin találkozó miatt is vitába keveredett a magyar kormánnyal, arról is beszélt, hogy az Egyesült Államokat aggasztja a Fidesz által erőteljesen tematizált, bár még nem publikus szuverenitásvédelmi törvényjavaslat is. „Amennyiben ez a törvényjavaslat a független civil társadalom és a médiaszervezetek kriminalizálására és/vagy megfélemlítésére irányulhat, az nagyon veszélyes. Remélem, hogy Magyarország nem ezt az utat választja” – mondta erről a nagykövet.

A Reuters emlékeztet: a Fidesz egyik törvényhozója szeptemberben azt mondta, hogy az új törvényjavaslat, amely a külföldi befolyást venné célba, „baloldali újságírókra, kvázi civil szervezetekre” és politikai pártokra vonatkozhat.