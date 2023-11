„Brüsszel Magyarországon is migránsgettót akar létrehozni” – itt vannak az új nemzeti konzultáció kérdései

A Magyar Nemzet kormánylap tette közzé a legújabb nemzeti konzultáció kérdéseit, melyek a tájékoztatás szerint mind „hazánk önrendelkezése szempontjából” fontos kérdések.

A sok milliárd forintos keretből végzett "felméréshez" nyilván "tájékoztatókampány" is indul majd, így készülhetünk rá, hogy a következő hetekben-hónapokban sokat fogunk találkozni ezekkel a kérdésekkel. A kérdések közül négy Ukrajnával, egy pedig a Hamásszal és a palesztinoknak nyújtott EU-s támogatásokkal foglalkozik, emellett szóba kerül a gyerekvédelminek nevezett homofób törvény, illetve a magyar politika külföldi befolyásolása.

A látványosan Brüsszel ellen hangolt kérdőívet legkésőbb karácsonyig kézbesítik minden háztartásnak, és lesz lehetőség az internetes kitöltésre is.

Orbán Viktor október végén jelentette be, hogy jön az új nemzeti konzultáció, hogy "orkánszerű ellenszélben is tárgyalni tudjon Brüsszelben". Arról, hogy a korábbiaknak mennyi értelme volt (nem sok), mennyire voltak irányítottak a kérdések (nagyon), és hogy mennyibe került ez a magyar adófizetőknek (rengetegbe) részletesen is írtunk.