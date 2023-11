Újabb híres budapesti étterem húzza le a rolót

„Az élet úgy hozta, hogy 2023 november közepén a Petrus Restaurant ebben a formában itt végleg bezárja ajtaját” – jelentette be az étterem Facebook-oldalán Feke Zoltán, a helyet alapító séf. A francia konyhát vivő Petrus korábban 8-szor kapott Michelin Bib Gourmand-jelölést, volt olyan év, amikor Magyarországon egyedüliként rendelkezett ezzel a minősítéssel.

Feke nem indokolta a posztban a döntést, mint írta: „ebben a viszonylag szomorú pillanatban” sem keresgéli az okokat, amik alapján „el lehetne kezdeni a panaszkodást”, hogy miért kellett meghoznia „ezt az igen vaskos döntést”.

photo_camera Petrus Restaurant, fotó az étteremből



Azt is írja, hogy ez az étterem „klassz út volt”, és „én itt megmutattam, amit akartam”. Hogy ezután is marad a vendéglátásban, azt is egyértelművé tette, de azt nem, hogy hol és hogyan: „Természetesen mivel tudok főzni, ezért nem leszek vitorlásoktató, buszvezető vagy burkoló ! Tehát lesz folytatás, máshol, kicsit másképp de a francia vonal örök” – írta.