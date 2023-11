Videót mutattak be az izraeliek az Al-Sifa kórházba fegyveresek által behurcolt túszokról

Bizonyítékot találtak arra, hogy a gázai Al-Sifa kórházban kivégeztek egy foglyul ejtett izraeli katonát és itt tartottak fogva két külföldi túszt - állítja az IDF, a izraeli hadsereg.

Noa Marciano, a 19 éves izraeli sorkatonanő holttestét a múlt héten találták meg az IDF katonái az Al-Sifa közelében.

photo_camera Noa Marciano

A Hamász azt állította, hogy egy izraeli légicsapás miatt halt meg, de egy olyan videót közöltek a holttestéről, amin az érintetlennek tűnt egy fejsérülést kivéve. Az IDF szerint a halottkémi vizsgálat alapján tényleg megsérült az említett csapásban, ami megölte az őt fogva tartó terroristát, de csak enyhe sérüléseket szenvedett el. Daniel Hagadi katonai szóvivő szerint biztos hírszerzési értesülésük van arról, hogy Marcianót a Hamász terroristái az Al-Sifa területére hurcolták és ott megölték.



Hagari állítása szerint arra is van bizonyítékuk, hogy egy nepáli és egy thai túszt is itt tartottak fogva. A szóvivő bizonyítékként mutatott be két az október 7-i Hamász-terrormészárlás napján a kórházban készült biztonságikamera-felvételt. Az egyiken egy csapat férfi ráncigál és kényszerít bemenni egy embert a kórházba, az egészségügyi személyzet látható meglepetésére, a másikon egy sebesült férfi látható hordágyon, mellette egy civil ruhás férfi gépfegyverrel.

Az IDF vasárnap bemutatott egy másik videót is, amin állításuk szerint egy, az Al-Sifa alatt megtalált, 55 méter hosszú, 10 méteres mélységben futó alagút bejárata látható. Az alagutat egy akna alján találta meg az IDF, ami egy lőszerekkel megpakolt, leparkolt autó alatt nyílt a kórház területén.