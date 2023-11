Fél évvel az önkormányzati választás előtt nyúlna bele a fővárosi rendszerbe a Mi Hazánk

Módosítaná a választási törvényt a Mi Hazánk. Önmagában nem lenne izgalmas egy ilyen kísérlet egy hatfős frakciótól, miután kétharmados többség kellene hozzá a parlamentben. De a Fővárosi Közgyűlés megválasztásának módosítása, akár már a jövő évi választásra is érvényesítve, éppen most a Fidesznek lehet kedvezőbb.

Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője az igazságosabb és arányosabb önkormányzati választásokkal indokolta a módosítót. Ebben visszaállítaná a Fővárosi Közgyűlés megválasztásának korábbi rendszerét, amit éppen a Fidesz változtatott meg 2014-ben, mert akkor így jött ki jobban neki. Előtte tisztán listás szavazáson állt össze, hogy kik alkotják a Fővárosi Közgyűlést. 2014 óta az a rendszer, hogy a közgyűlés tagja a főpolgármester, a 23 polgármester, a maradék 9 hely pedig a nem győztes polgármesterekre adott töredékszavazatok alapján kompenzációs listákról lehetett bekerülni.

Most viszont úgy áll a dolog, hogy egyébként a Fidesznek ez most nem a legkedvezőbb rendszer, tisztán pártlistással jobban járna, hiszen a legerősebb párt Budapesten is, bár többsége nincs.

A visszamódosítást amúgy egy hónapja Fodor Gábor volt SZDSZ-es politikus dobta be, fel is karolta szépen a kormánysajtó, baloldali ötletnek mondva azt. Mostanra pedig ebből a baloldali ötletből lett Mi Hazánk-módosító.

Hogy a Fidesz beáll-e hatfős frakció mögé, azt, meglátjuk. Karácsony Gergely mindenesetre azt sejti, hogy a Fidesz áll a háttérben, de ahhoz is gyávák, hogy „saját nevükben adják be a javaslatot, rábízták azt a félfasiszta testvérpártjukra".