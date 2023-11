Fluktuál a Nagykörút, de örömöt keveset lelni ott, inkább bút

Egy évvel azután, hogy a G7 részletes leltárt készített a Nagykörút pesti szakaszának üzlethelyzetéről, visszatértek, hogy megnézzék, mi minden változott. A Nagykörút régóta hányatott sorsú szakasza Budapestnek, mert egyszerre kellene betöltenie valamiféle bevásárló-főutca szerepet, közben pedig az autós forgalomszervezésben is kiemelt szerepe van, és elég látványos, hogy ez a két funkció nem fér meg jól együtt.



A lap tavaly a pesti, négy kilométer hosszú útszakaszon 662 üzlethelyiséget számolt össze, ebből 129 volt üres, és a legtöbb az ételt, italt kínáló üzletekből volt: 65 étterem (zömében gyorsétterem) és 48 bár, kocsma.

Tavalyhoz képest több lett az üzlet, 11 darabbal, főleg úgy, hogy korábbi üzlethelyiségeket ketté választottak. A 662 korábbi üzletben 122-nél ma már más működik, mint egy évvel korábban, azaz közel minden ötödik üzlet más, mint tavaly novemberben. Nemcsak egymás helyét váltották a vállalkozások, voltak, akik korábban üresen álló helyiségbe költöztek be, míg van olyan is, hogy tavaly még működő helyen most épp nincs senki.

Üres üzlethelyiségből még mindig 100 darab van, ami kevesebb, mint tavaly, de még így is ez a leggyakoribb típus: mint a G7 írja,

tavaly az üzletek 19,5 százaléka kongott az ürességtől, egy év alatt ez 14,9 százalékra csökkent.

Látványos az is, hogy az ismert, nagy cégek stabilan maradtak a helyükön, a kisebb, kevéssé ismert vállalkozások jöttek-mentek. A cikk emellett megjegyzi, hogy a járdák továbbra is foltosak, kátyúsok, a szeméthelyzet ugyan jobb mint tavaly, de a körút továbbra sem vonzza az embereket sétálásra, időtöltésre.