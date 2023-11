Míg Bohár az ellenzékben keresi idegesen hamisítva a magyarelleneseket, a Megafonban ott lapulnak a tádzsikiszta elhajlók

Vagy legalábbis közülük egy.

A Telex vette észre, hogy a három év alatt több mint ötmilliárd forintnyi beazonosíthatatlan forráshoz jutott Megafon – csak bajuk ne essen a szuverenitásvédelmi főhatalmasságok előtt! – egy november 18-i posztjában a magyar zászló helyett a tádzsik zászló jelent meg. Egykutya, piros-fehér-zöld, piros-fehér-zöld, gondolhatták. Meg hát Tádzsikisztán is nyilván testvérnép, a demokratikus minimumokban és emberi jogokban gazdag isztánok egyike, nyakig benne a türk tanácsban.

Persze azért mégsem egykutya, a magyarral szemben ugyanis a tádzsik zászlóban 2:3:2 a piros:fehér:zöld arány – nálunk 1:1:1, de hát ezt ki nem tudná –, plusz náluk a fehér mezőt sárga korona és hét csillagból álló ív díszíti (a korona a Szamanid dinasztiára és a tádzsik népnév eredetére, a koronát jelző perzsa tâj szóra utal, míg a hetes szám a perzsa mitológiában a boldogságot és tökéletességet jelzi, no de ennyit a Fun with Flags-különkiadásból). No, mindezek ellenére november 18-tól napokon át a tádzsik zászló ékesítette az „ököl–Orbán-idézet–ököl–mellette állunk” kompozíciójú, magas művészi összhatású posztot.

photo_camera Ránk, megafonosokra bármikor számíthattok, tádzsik véreink!



Ebben a négy napban Bohár Dániel azon idegeskedett, hogy a kő alól is előtúrjon legalább egy ellenzékit, aki nem örült a magyar futballválogatott sikerének, majd hogy megkonstruált világképét alátámassza az ellenzék magyarellenességéről, még egy kis zászlóeltüntetős hamisításért se ment a szomszédba. És míg ő az ellenzéknél kereste a magyarság árulóit, fel se tűnt neki, hogy a tádzsikista elhajlók (ne feltételezzük, hogy a Magyar Zászlót úgy is mint Nemzeti Jelképet ne ismerné bármelyik magyar közpénzből hivatásszerűen magyar harcostársa) már beférkőztek a Megafon soraiba.

A világ rendje végül, mint a Facebook szerkesztési előzményeiben látszik (Hollik Istvánnal is kibabrált már így Zuckerberg), szerdán 18:04-kor állt helyre, amikor a tádzsik zászlót magyar váltotta fel. Történetesen 51 perccel azután, hogy a Telex beszámolt az anomáliáról. Szóval a magyarellenes tádzsikista elhajló nemcsak magyarellenes tádzsikista elhajló, de még a független sajtót is olvassa! Nem kizárt, hogy Bohár Dániel most lesz igazán ideges!