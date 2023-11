Olaszországban házasodott össze a démonszakértő amerikai katolikus pap a 18 éves lánnyal, akinek az iskolájában önkénteskedett

A világi hatóságok is nyomoztak már annak az alabamai katolikus papnak az ügyében, aki Olaszországba utazott egy 18 éves lánnyal, akit a lány középiskolájában végzett önkéntes munkája során ismert meg. A Guardian pedig most arról írt, hogy a 30 éves amerikai Alexander Crow Európában össze is házasodott a lánnyal.

Crowt, aki a lap szerint az ördögűzés és a démonok területének szakértője, július végén az alabamai érsekség már megfosztotta egyházi tisztségétől, miután paphoz nem illő viselkedéssel vádolták meg. Ekkor történt, hogy a férfi Olaszországba távozott a lánnyal, és jelezte, soha többé nem tervez visszatérni az Egyesült Államokba.

Az érsekség akkor nem fejtette ki, mivel vádolják, de azóta kiderült, hogy a lány szülei nem tudták, hogy gyerekük Olaszországba megy a pappal, aki a lány középiskolájában önkénteskedett. A seriffhivatal azóta nyomozást is folytatott azzal a gyanúval, hogy a pap több diáklányt is elcsábított a középiskolában, és szexuális kapcsolatba is lépett velük, de a helyi sajtó értesülései szerint e nyomozások végül nem vezettek vádemeléshez.

A 18 éves lány sem kívánt együttműködni a hatóságokkal, csak annyit közölt, hogy biztonságban van. Így viszont nem volt mire alapozni a vádemelést, közölte a seriffhivatal. A nyomozók ugyanakkor találtak egy levelet, amit a pap írt a lánynak Valentin-napra, amikor a diák még csak 17 éves volt. Szerelmet vallott neki, és úgy írt róla, mintha már házasok lennének, de a brit lap által megismert iratok szerint csak múlt pénteken házasodtak össze. Alabamában 16 éves a házassági korhatár, ezért vélhetően a pap nem követett el bűncselekményt, ugyanakkor az egyházi szabályokat és az iskola szabályzatát is megsértette.

Thomas Rodi érsek közölte, hogy végleg ki akarják zárni Crowt az egyházból, amivel kapcsolatban a Guardian megjegyzi, hogy ez rendkívül ritka intézkedésnek számít, és van, hogy még bűncselekményekben elítélt egyházi személyekkel szemben sem lépik meg.