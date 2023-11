Erre az évre bezár a szülészet-nőgyógyászat a balassagyarmati kórházban

Nyár óta vannak gondok a balassagyarmati kórház szülészeti-nőgyógyászati ellátásával, és az intézmény vezetés most úgy döntött, hogy ebben az évben már végig szünetelni is fog ott a betegellátás – derül ki a megyei hírportál cikkéből, amely a kórházi közleményből átvett „A Nógrád vármegyei szülészeti-nőgyógyászati ellátás folyamatossága továbbra is akadálytalan” felütéssel kezdődik.

A kórház tájékoztatása szerint „a betegellátásban ismételten fennakadások keletkeztek”, amit egy elhúzódó betegséggel indokolnak (a kórház honlapja szerint a szülészeti-nőgyógyászati osztályon két főorvos dolgozik, egyikük egyben az osztályvezető is, valamint van három, az ügyeleti ellátásban közreműködő szakorvosuk). A fekvőbeteg ellátás ez év végéig szünetel, így azoknak, akik szülészet-nőgyógyászati osztályon akut kezelésre szorulnak, a Balassagyarmattól mintegy ötven kilométerre lévő Salgótarjánba kell átmenniük.

photo_camera A balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet főbejárata

A kórház szerint a szakrendelői ellátást, a terhesgondozást és az egynapos ellátást továbbra is biztosítják. Hogy mi a helyzet a szülőszobákkal, tehát szülni és a születést követő napokat lehet-e a kórházban tölteni, azt egyértelműen nem írják le, de laikusként úgy véljük, hogy nem. (Csak a fekvőbeteg ellátásban halasztható beavatkozásokról írnak, valamint arról, hogy a „tervezhető betegellátások területén a várakozási idő megnövekedhet”, a szülést, bár tervezhető, sem halaszthatónak nem érezzük, sem olyannak, ahol a várakozási idő értelmezhető fogalom.)

A megyei lap cikke felidézi: a kórházban már augusztusban is voltak ellátási problémák, akkor „egy hirtelen jött betegség” a szakrendelést érintette.