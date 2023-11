Szijjártó Péter személyesen hívta fel Kabát Pétert, miután az exfocistát kiütötték a Sztárboxban

„Honvéd-szurkolóként régebben az egyik kedvencem volt, aztán egy jótékonysági akció keretében is találkoztunk egymással. Kifejezetten kedvelem és aggódtam érte látva az ütést, amit bekapott, ezért érdeklődtem nála, hogy hogy van. Aztán telefonon is beszéltünk és megnyugtatott, hogy minden rendben, aminek nagyon örültem és mondtam neki, hogy többet ilyen hülyeséget ne csináljon” – mondta a Naphire.hu-nak Szijjártó Péter, aki ezek szerint nemcsak az RTL celebes boszkolós műsorát követi, de jó kapcsolatot ápol a szintén RTL-es műsorokban rendszeresen szereplő exfocista Kabát Péterrel is.

A magyar külügyminiszter azért aggódott ennyire az exfocista testi és lelki állapotáért, mert vasárnap Kabát Péter pár másodpercig eszméletlenül feküdt a Sztárbox ringjében, miután a séf Rácz Jenő kiütötte.