Sosem volt még olyan magas a kórházak adóssága, mint október végén

A legfrissebb adatok szerint a kórházi adósságok elérték a 125 milliárd forintot a szeptember végi 110 milliárd forint után – írja az Economx. Ez azt jelenti, hogy egy hónap alatt 15 milliárddal nőtt az intézmények adósságállománya. Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára szerint december végére a tartozásállomány meghaladhatja a 135 milliárd forintot is.

A lap szerint a jelentős emelkedés mögött az állhat, hogy az év vége felé már számítanak a kórházak az adósságrendezése, ami idén már meg is jelent a Magyar Közlönyben. E szerint 90 milliárd forint összegben kórházkonszolidáció keretében rendezik az intézmények adósságát a költségvetésből.

Októberben azt írtuk, Takács Péter, az egészségügyi államtitkár szerint nem arról van szó, hogy a kormány egyszerűen kifizeti a lejárt kötelezettségeket, hanem hogy részletekbe menően vizsgálják a kórházak gazdálkodását. Takács szerint ugyanis csalnak a kórházakban, ezért ekkora az adósságuk.

Az államtitkár szerint már találtak is trükköző intézményeket. „Természetesen mi sem vagyunk szentek és tiszták, vannak trükkök a kórházak részéről is, amiket be kell vállalnunk, hogy ezeket felszámoljuk. Az egyik ilyen például, hogy körbefoglalkoztatjuk az orvosainkat” – mondta. Takács szerint

a költségvetési felügyelők és a pénzügyminisztériumi ellenőrök közös vizsgálata talált olyan gyógyítót, aki egy hónapban 1528 órát dolgozott. A szakorvos egy helyen főállásban volt foglalkoztatva, három másik intézményben pedig készenléti ügyeletben volt gyakorlatilag napi 0-24 órában papíron. Havi több mint tízmilliót vitt így haza.