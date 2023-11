Juhász Péter indulhat a Belvárosban, Szegeden a Fidesz ismert médiaszemélyiséggel menne rá Botkára

Épp ma reggel írtuk meg, hogy elakadtak az önkormányzati tárgyalások a DK és a Momentum között, a momentumosok ugyanis a jelenleginél több polgármesteri helyet követelnek maguknak Budapesten, mivel úgy érzik, a támogatottságukhoz képest alul vannak reprezentálva. A többiek közül viszont senki sem akart nyerhetőnek tűnő kerületet átengedni - így az se kizárt, hogy egyes kerületekben előválasztással vágnák át a gordiuszi csomót.

Az egyik ilyen lehet például a főváros V. kerülete, a Belváros, ahol elég masszívan be van ágyazva a fideszes polgármester, Szentgyörgyvölgyi Péter. Itt a Momentum október közepén jelentette be, hogy a kerületi beágyazottsággal kevéssé rendelkező Kerpel-Fronius Gábort indítaná, miközben a többiek azt az ex MSZP-s Kovács Alex Gábort támogatják, aki a kerületi ellenzék frakcióvezetője, és évek óta szorgosan dokumentálja a rendkívüli ingatlanvagyonnal rendelkező Belváros ingatlanmutyijait.

Budapest V. kerülete az egyik erős fideszes bástya a fővárosban, 1990 óta összesen két olyan ciklus volt, amikor nem a Fidesz polgármestere vezette a kerületet (1990 és 1994 között az SZDSZ-es Mihályi Gábor, 2002 és 2006 közt pedig a szocialista Steiner Pál). 2006 és 2014 között Rogán Antal regnált, őt követte a jelenlegi polgármester, az immár második ciklusát töltő Szentgyörgyvölgyi Péter.



A hvg.hu pedig most azt írja, hogy itt indulna polgármester-jelöltként Juhász Péter, az Együtt volt elnöke is. Juhász a lap kérdésére az információt nem kívánta érdemben kommentálni, mindössze a „se megerősíteni, se megcáfolni nem tudom” formulával válaszolt.

photo_camera Juhász Péter, az Együtt egykori elnöke Fotó: botost/444.hu

Juhász Péter főleg azzal szerzett ismertséget a közéletben, hogy elszántan igyekezett feltárni az V. kerületet 2006-2014 között irányító Rogán Antal, és az önkormányzat gazdasági-politikai ügyeit.



2019-ben az egyesült ellenzék a szocialista Tüttő Katát indította a kerületben, aki 42,5 százalékát szerezte meg a szavazatoknak. A Jobbik jelöltje 3,5, Schmuck Andor pedig 1,5 százalékkal szerénykedhetett, Szentgyörgyvölgyi Péter pedig így a szavazatok 52,5 százalékával lett polgármester.



Szegeden a helyzet változatlan



Szegeden viszont a Fidesz keresi a fogást a 2002 óra tántoríthatatlanul regnáló (az MSZP-ből 2019 októberében kilépett) Botka Lászlón. A Telex értesülései szerint a kormánypárt mesterterve most is az lehet, hogy egy, a politikában korábban nem aktív, ám szakmai munkája miatt közismert és köztiszteletben álló szegedi polgárt indít Botka ellen - bár mindeddig ez nem annyira jött be nekik. Olyannyira nem, hogy 2019-ben már nem is támogattak pártlogóval senkit, inkább a „független jelölt” szekerét próbálták tolni.



Az egyik ilyen, most éppen lehetséges induló - írja a Telex - Fülöp László korábbi televíziós újságíró-műsorvezető lehet, amire több jel is utal a lap szerint. Leginkább az, hogy a politikában korábban nyilvánosan nem aktív Fülöp egyre többször jelenik meg mostanában fideszes politikusok társaságában: Kósa Lajos például október végén írta ki Facebook-oldalára, hogy „Készen állunk Szegeden is. Hajrá, magyarok! Hajrá, Fidesz!” - a fotón pedig közvetlenül mögötte Fülöp László ácsorog. November 22-én pedig már olyan kép is készült, amelyen Fülöp mások mellett Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója és Mihállfy Béla, a Fidesz-KDNP szegedi országgyűlési képviselője társaságában látható, ez a kép akkor készült, amikor Hollik Szegeden járt, hogy népszerűsítse az újabb nemzeti konzultációt.

photo_camera Balról a második Hollik István, pontosan középen Fülöp László, jobbról a második Mihállfy Béla.

Fotó: Haág Zalán/Facebook

A Telex telefonon kereste meg a jelenleg kommunikációs igazgatóként dolgozó Fülöp Lászlót, aki kérdésükre annyit mondott: sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánja az értesülést.

A lap levélben érdeklődött a Fidesz szegedi elnökségi tagjainál is arról, kit fog elindítani a kormánypárt a 2024. június 9-i önkormányzati választáson Botka László ellen. Egyelőre nem válaszoltak.