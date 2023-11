Majdnem kinyírták a börtönben George Floyd gyilkosát

Megkéselhették Derek Chauvin volt rendőrtisztet az arizonai szövetségi börtönben, ahol George Floyd meggyilkolása miatt ül - az ítélet szerint több, mint huszonkét évet. Három éve május 25-én, intézkedés közben a rendőrtiszt több mint nyolc percig térdelt az afroamerikai férfi nyakán, amiért állítólag hamis pénzzel próbált fizetni a sarki boltban, majd ellenszegült a rendőröknek.

Az intézkedés során Floyd eszméletét vesztette, később pedig meghalt.

Az exrendőrt pénteken helyi idő szerint dél körül késelhették meg a tucsoni intézményben. Az állapota stabil, most egy közeli kórházban ápolják.

photo_camera Derek Chauvin az ítélethirdetéskor, 2021-ben Fotó: ALEX LEDERMAN/AFP

A Floydot meggyilkoló rendőrök perében az ügyészség próbálta bizonyítani, hogy Chauvin felelős Floyd haláláért, és amit tett, az túllépett minden határt, amit egy rendőr intézkedés közben megengedhet magának. Chauvin védői ezzel szemben arról próbálták meggyőzni az esküdteket, hogy nem biztos, hogy az exrendőr tettei vezettek Floyd halálához, és bár tragikus, ami történt,

a körülmények indokolták a járőr viselkedését. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága pont a hét elején utasította el csont nélkül Chauvin fellebbezését, aki állítása szerint nem részesült tisztességes eljárásban.

Az amerikai feketék történetét végigkíséri, hogy egy-egy brutális gyilkosságot követő felháborodás indíthat el társadalmi változásokat: Floyd halála előtt hatvanöt évvel az ötvenes évek polgárjogi mozgalmait is egy iszonyatos gyilkosság indította be. A minneapolisi esethez hasonlóan pedig akkor is kulcsfontosságú volt, hogy az emberek a saját szemükkel látták, konkrétan mi történt. A történelem nem a múlt, hanem a jelen - Plankó Gergő cikke.

(via CNN)