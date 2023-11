Évi 7,5 milliárdért látja el tanácsokkal a kormányt a Századvég

Minden eddiginél nagyobb tanácsadói szerződést húzott be a kormánytól a Századvég, amit a 30. születésnapján nemrég személyesen köszöntött Orbán Viktor. A kormánypárti agytröszt 2023-2026 között 32,8 milliárdért láthatja el szakpolitikai tanácsokkal a kormányt, írja a közbeszerzési értesítő alapján az Átlátszó. A megbízásra rástartolt a Nézőpont Intézet és a CEPER Zrt. konzorciuma is, de az ő ajánlatuk drágább volt.

photo_camera Orbán Viktor beszédet mond a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány Szuverenitás címû konferenciáján a Várkert Bazárban 2023. november 13-án Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az évi évi nettó 7,47 milliárd forintért különböző terjedelmű tanulmányok megírása mellett vállalják, hogy évente készítenek nagy mintás itthoni és uniós kutatásokat is készítenek . A belföldi kutatásoktól elvárják, hogy nagyon szűk társadalmi célcsoporton, például járási szinten is legyen reprezentatív. Az uniós kutatásnak pedig legalább 27 európai országra kell kiterjednie országonként ezer fős felnőtt lakossági mintán. De szerepel benne szemkamerás elemzés és a közösségi média figyelése is.