Két nappal meghosszabbítják a tűzszünetet Gázában

„Megállapodás született a humanitárius fegyverszünet további két nappal történő meghosszabbításáról a Gázai övezetben” - mondta a katari külügyminisztérium szóvivője az X közösségi oldalon.

Az egyezséget a Hamász is megerősítette, miszerint megállapodtak a fegyverszünet kétnapos meghosszabbításáról Katarral és Egyiptommal, amelyek elősegítik a két fél közvetett tárgyalásait. Izrael részéről nem érkezett azonnali megjegyzés.

„Megállapodás született a katari és egyiptomi testvérekkel az ideiglenes humanitárius fegyverszünet további két nappal történő meghosszabbításáról, ugyanazokkal a feltételekkel, mint az előző fegyverszünetben” - mondta a Hamász egyik tisztviselője a Reutersnek adott telefonhívásában.



Az egyezség bejelentése előtt egy egyiptomi tisztviselő beszélt arról, hogy Egyiptom és Katar nagyon közel állnak az egyezség megkötéséhez. Diaa Rashwan, az Egyiptomi Állami Információs Szolgálat (SIS) vezetője szerint a megállapodás értelmében a két napos tűzszünet mellett a Hamász elenged újabb 20 izraeli túszt, cserébe pedig Izrael 60 bebörtönzött palesztin foglyot enged el.

A négynapos tűzszünet péntek reggel vette kezdetét, a katari közvetítéssel megkötött egyezség értelmében a tűzszünet ideje alatt a Hamász átad 50 nőt és gyereket, akiket még az október 7-i támadás idején raboltak el. Izrael minden egyes izraeli túszért cserébe három bebörtönzött palesztint enged el. Ennek köszönhetően szabadult meg az összes magyar állampolgár is, köztük a 8 éves Ella és a 15 éves Defna, valamint a 18 éves Noga Weiss.

A tűzszünetnek hivatalosan hétfő éjszaka kellett volna véget érnie. Hétfőn tovább folytak a tárgyalások további 11 izraeli túsz és 33 palesztin szabadon bocsátásáról. Korábban a Hamász azt kérte, hogy újabb négy nappal hosszabbítsák meg a tűzszünetet, de Izrael ahhoz ragaszkodott, hogy naponta hosszabbítsák azt meg napi 10 túsz szabadon engedésének ellenében maximum öt napon keresztül.

Joe Biden amerikai elnök is meghosszabbítaná a tűzszünetet, hogy még több túsz szabadulhasson ki és még több humanitárius segély juthasson be a szétbombázott területre. Hétfőn Josep Borrell, az EU külpolitikai főképviselője is a tűzszünet meghosszabbítását kérte, hogy politikai megoldást tudjanak találni. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta, nyitott a megállapodás meghosszabbítására, de a tűzszünet után Izrael folytatja offenzíváját, aminek célja a Hamász felszámolása. Az október eleje óta tartó válaszcsapásokban a gázai hatóságok szerint eddig 14 500-an haltak meg. (Reuters)