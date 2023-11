Meghosszabbíthatják a tűzszünetet Izrael és a Hamász között

Éjfélkor lejár a négynaposra tervezett tűzszünet Gázában, aminek értelmében az 50 izraeli túszért cserébe Izrael 150 palesztint engeded ki a börtöneiből. A BBC értesülése szerint meghosszabbíthatják a tűzszünetet, miután Izrael felajánlotta, hogy minden szabadon engedett 10 túszért cserébe további egy napig nem lövik Gázát. A Hamász pedig belemehet az egyezségbe. Egy palesztin tisztviselő a BBC-nek azt mondta, további 20-40 izraeli túsz szabadulhat ki abból a 180-ból, akik még fogságban vannak. A Hamász fegyveresei az október 7-i támadások során közel 240 ember hurcoltak magukkal Izraelből.

photo_camera Fotó: OMAR EL-QATTAA/AFP

Joe Biden amerikai elnök is meghosszabbítaná a tűzszünetet, hogy még több túsz szabadulhasson ki és még több humanitárius segélyt juthasson be a szétbombázott területre. Hétfőn Josep Borrell, az EU külpolitikai főképviselője is a tűzszünet meghosszabbítását kérte, hogy politikai megoldást tudjanak találni. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta, nyitott a megállapodás meghosszabbítására, de a tűzszünet után Izrael folytatja offenzíváját, aminek célja a Hamász felszámolása. Az október eleje óta tartó válaszcsapásokban a gázai hatóságok szerint eddig 14 500-an haltak meg. (Guardian/BBC)