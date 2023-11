A gyanú szerint a bevándorlásellenes előző lengyel kormány kenőpénzekért adott vízumot vendégmunkásoknak

Lengyelországban Magyarországhoz hasonlóan korlátozó a migrációs politika. Pedig a lengyel munkaerőpiacnak a munkáltatók jelzései alapján nagy szüksége lenne külföldi munkaerőre. Valószínűleg ezért is adtak ki a lengyel konzulátusok Ázsiában és Afrikában több tízezer munkavállalási vízumot. A dolog pikantériája, hogy a jelek szerint kenőpénzt is elfogadtak. A schengeni vízummal pedig sokan tovább is álltak Nyugatra.

