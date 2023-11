Mind a 41 munkás kiszabadult a beomlott indiai alagútból

Az összes, mind a 41 munkás kiszabadult abból az indiai alagútból, ami 17 napja omlott be Uttarkasi település közelében, írja a BBC. Az India Today szerint a mindannyiukat átvizsgálták a helyszínen felállított egészségügyi sátrakban, majd további megfigyelésekre kórházba szállították őket.

Great news. First 27 workers rescued till now from the Silkyara Tunnel in Uttarkashi. Kudos to the 22 agencies which worked day and night for the rescue mission including NDRF, BRO, Indian Army, Indian Air Force, NHIDCL, SJVNL, THFCL, RVNL, ONGC, Coal India and others. ❤️ pic.twitter.com/N8jTw2vp6F