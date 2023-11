Újabb 12 izraeli túszt engedett el a Hamász

Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleményt adott ki, amely szerint a 12 túsz – 10 izraeli állampolgár és két thaiföldi állampolgár – visszatérhetett Izrael területére.

A közlemény szerint erről a családtagjaikat is értesítették. A most szabadon engedett túszok nagy része idősebb, 60 év feletti, de van köztük egy 36 és egy 17 éves is.

Szijjártó Péter külügyminiszter kedden jelentette be a Facebookon, hogy arról értesítették a magyar kormányt az izraeli hatóságok, hogy a két eltűnt magyar állampolgárból egy biztosan életben van és jelenleg is a Hamász terrorszervezet foglya. Az öt magyar állampolgárságú túsz közül hármat szabadon engedtek az utóbbi napokban. Rajtuk kívül két, magyar állampolgársággal is rendelkező férfi tűnt el, mostanáig róluk semmit sem lehetett tudni.

A katari és egyiptomi közvetítésnek köszönhetően hétfőn két nappal meghosszabbították a tűzszünetet, amely alatt a Hamász és Izrael folytatja a fogolycserét. (BBC)