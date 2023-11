Lemond az általa alapított zenei tévé éléről Puff Daddy

Lemond az általa alapított zenei tévécsatorna éléről Sean Diddy Combs, ismertebb nevén Puff Daddy, miután múlt héten már hárman adtak be ellene keresetet szexuális rabszolgaságra kényszerítés, bántalmazás és nemi erőszak miatt.

A Cassie művésznéven ismert Cassandra Ventura - aki maga is R&B énekesnő, és tizenkét évig járt a rapperrel - múlt héten perelte be Combst, azt állítva, hogy a kilencvenes évektől többször kényszerítette arra, hogy az általa felbérelt férfi prostituáltakkal folytasson szexuális aktust, miközben ő maga nézte és filmezte ezt. A pár együtt töltött évei alatt rendszeresen verte, megfélemlítette, drogokkal és alkohollal tartotta kontroll alatt. Amikor 2018-ban Ventura felvetette, hogy véget vet a kapcsolatnak, Combs meg is erőszakolhatta.

photo_camera Puff Daddy és Cassie Ventura 2018 elején. Fotó: JEWEL SAMAD/AFP

A rapper és az énekesnő végül peren kívül megegyezett, de addigra már két másik per is indult Combs ellen.

Puff Daddy továbbra is tagadja a vádakat, szerinte a nők csak pénzt akarnak tőle. Ennek ellenére az általa 2013-ban alapított Revolt kedden jelentette be, hogy a rapper ideiglenesen lemond a vezetésről - bár a napi operatív működésben eddig sem vett részt. Lemondása előtt már távozott a tévé egyik podcastjának műsorvezetője, Dawn Montgomery is, aki így kommentálta a történteket:

„Szexuális bántalmazás túlélőjeként nem vehetek részt egy olyan műsorban, ami elvileg fekete nőket hivatott felemelni, támogatni - és közben Diddy [Puff Daddy] vezetése alá tartozik.”

A legutóbbi beadvány szerint a rapper és Aaron Hall énekes-dalszerző a kilencvenes évek elején leitattak és váltásban erőszakoltak meg egy nőt és a barátját egy New York-i bulin, amit egy lemezkiadó cég szervezett. Pár nappal a történtek után Combs meglátogathatta a perben csak Jane Doe-nak nevezett áldozat otthonát, és megfenyegette, nehogy beszéljen bárkinek is az esetről.

A második per pedig elég hasonló a másik kettőhöz: abban egy Joi Dickerson-Neal nevű nő állítja, hogy miután szerepelt a rapper egyik klipjében a kilencvenes évek elején, Combs vacsorázni hívta, majd a stúdiójába és egy másik ismeretlen helyre vitte, elkábította, megerőszakolta és mindezt levideózta, a felvételt pedig körbemutatta az ismerőseinek.

A közelmúltban újra megszaporodtak a szexuális bűncselekményekkel szembeni keresetek az amerikai nyilvánosságban: múlt pénteken járt le ugyanis a New York-i Adult Survivors Act felnőtt áldozatokról szóló törvény, ami egy évig lehetővé tette a szexuális bűncselekmények áldozatainak, hogy az elévülési idő után is pert indítsanak. A törvényt azért fogadta el az állam törvényhozása, mert felismerték, hogy a bántalmazás miatt elszenvedett trauma akadályozhatja az áldozatokat abban, hogy bírósághoz forduljanak.

(via BBC)