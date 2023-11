Úgy tűnik, a diplomások aránya egyenes arányban van egy település átlagkeresetével

A GKI Gazdaságkutató Zrt. tanulmánya a 2022-es területi különbségeket vizsgálta a keresetek tekintetében. Arra jutottak, hogy bár a magasabb települési keresetek okai szerte ágazóak, van egy faktor, ami a leginkább meghatározó tényezőnek tekinthető a kereseti különbségek kialakulásában. Ez pedig a végzettség.

Számításaik szerint a nettó keresetek és a diplomások aránya közötti kapcsolat (korreláció) 0,78, ami magasnak tekinthető. Az is kiderült, hogy 2022-ben a diplomások arányának 1 százalékpontos növekedése a települési havi nettó átlagkeresetet 5 ezer Ft-tal emelte meg. A logikus ok az, hogy a diplomások fizetése a szakmunkásokét 38–95%-kal haladja meg. Arra is lehet következtetni, hogy ahol több diplomás lakik, ott a vásárlóerő is magasabb lesz, amire több szolgáltatás települhet. Ez részben új munkahelyekben mutatkozik meg, részben magasabb béreket eredményez a nem diplomás munkakörökben is. Végső következtetésük, hogy a települések közötti kereseti különbségek 61%-át a diplomások aránya magyarázza. Ahol a diplomások aránya öt százalék alatti, ott a nettó átlagkereset 158 451 forint. Országszerte 297 település tartozik ide. A másik véglet, ahol negyven százalék feletti a diplomások aránya. Ezeken a településeken 395 077 forint a havi nettó átlag és 52 ilyen hely van Magyarországon. A legtöbb települést 10-20 százaléknyi diplomás lakja, 1 355 város és falu tartozik ide. Itt 237 626 forint a nettó kereset.

A magyar lakosság 19%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel. A foglalkoztatottak között egyre többen vannak a diplomások: számuk 2022-ben közel 1,5 millió fő volt, ami 31,3%-os arányt képviselt. A legnagyobb arányban a fővárosban élnek diplomások (különösen Budán: 57,4%), de magas a súlyuk Pest megyében, a nagyvárosokban és környékükön, valamint a Balaton körül.