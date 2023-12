Bujálkodás hangjai zavarták meg a magyar csapat csoportjának kihirdetését az UEFA gáláján

Tegnap este kisorsolták a 2024-es futball Európa-bajnokság csoportbeosztását, mi a németekkel, a skótokkal és a svájciakkal kerültünk össze. A ceremóniát azonban különös közjáték zavarta meg: többször is pornófelvételek hangjait játszották be, amit a magyar közvetítésében is is hallani lehetett, itt 1:03-tól.

„Nem lehet könnyű sorsolni sem ezzel a háttérzajjal...” - jegyezte meg a köztévé kommentátora.

Pont a mi csoportunkat sorsolták, amikor a kéjes nyögések először felhangzottak az elegáns gálaeseményen. A házigazda, Giorgio Marchetti, az UEFA főtitkárhelyettese is megjegyezte, hogy „Van itt egy kis zaj, ami... mostanra már abbamaradt. Nincs többé zaj.” De a „zaj” nem maradt abba, hanem a közvetítés során újra meg újra felhangzott.

Mint az ebből az elég idegesítő videóból kiderül, egy bizonyos Daniel Jarvis, aki már korábban is sikeresen prankelt meg focis tudósítást, valahogy bejuttatott egy telefont, és ahányszor felhívta, a pornós csengőhang megszólalt. (via Guardian)