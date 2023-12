Éjjel -10 is jöhet, de a jövő hét ehhez képest nem lesz olyan vészes

Vasárnap estére kiderül az ég, de északkeleten zúzmarás köd és réteges felhőzet is várható és lehet, hogy esik egy kis hó is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és -10 fok között alakul, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat - amit egyébként nemsokára megszüntethet a kormány.

Hétfőn

a legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és 3 fok között alakul, de a ködösebb tájakon hidegebbre is számíthatunk. Északkeleten a kialakult zúzmarás köd és a felhők visszahúzódnak, máshol azonban a napos időt követően az idő haladtával nőni fog a felhőzet. Számottevő csapadékra nem kell készülni, legfeljebb néhol szállingózhat a hó.

Kedden

a minimum-hőmérséklet általában -5 és 0 között alakul, míg a maximum -1 és 7 között várható. Nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég. Napközben az Északi-középhegységben előfordulhat egy kis hó, máshol azonban csapadék nem várható napközben. Estére viszont nyugatra csapadék érkezik - ez északnyugat felől havazást vagy vegyes halmazállapotú csapadékot jelent.

Szerdán

borult idő várható, de a nap első felében keleten, északkeleten még a nap is kisüthet. Délután a Dunántúlon, később máshol is várható havazás és eső. A minimumok -3 és 2 körül alakulnak, míg kor délután 0, de akár 8 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

(Borító: Caspar David Friedrich - Téli tájkép)