Két magyar szállíthatott nyolcmillió eurónyi heroint Dublinba az ír sajtó szerint

Az Irish Sun ír lap szerint a pénteki nyolcmillió eurós drogfogás során elfogott csempészek magyar állampolgárok, akik üzletembernek adták ki magukat, szúrta ki a hvg.hu.

photo_camera Illusztráció: lefoglalt heroin 2019-ből. Fotó: HANDOUT/AFP

Az ír rendőrség egy negyvenes és egy hatvanas éveiben járó férfit vett őrizetbe egy rajtaütésen, ahol közel hatvan kiló heroint foglaltak le - ez nagyjából 8 millió eurót ér. A két férfi kisrepülőgéppel landolt péntek reggel a dublini Weston repülőtéren.

Azt több újság is állítja, hogy a szállítmányt egy családi alapon szerveződő dublini bűnbanda szerezte be, amely a Kinahan bűnszervezethez is köthető.

A hvg.hu értesülései szerint a drogot szállító repülőgépnek magyar kötődése is lehet. Bár a lajstromjelet nem látni a rendőrségi képeken, a festett mintázat nagyban hasonlít egy magyar gépre. A lap meg is kereste a tulajt, aki azt mondta, nem tud az ügyről, a hatóságok nem keresték, de a fotó alapján nem kizárt, hogy az ő gépéről van szó. Azt mondta, egy hete egy ismerősén keresztül kölcsönadta a gépet.

A lap az ír hatóságokat is megkereste, de azok nem reagáltak a kérdésre, hogy valóban magyar állampolgárokról van-e szó.