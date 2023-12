Ha kell, a csecsemők pelenkájába is belenéznek a magyar börtönőrök

Jogsértőnek találta az ombudsman, hogy többször emberi méltóságuk megsértésével vizsgálták át a börtönőrök a beszélőre érkező hozzátartozókat, akik ráadásul 2017 óta csak plexifalon keresztül beszélhetnek a fogvatartottakkal - írta meg a Szabad Európa.

Kozma Ákos ombudsman jelentésének publikálása előtt 45 rab által írt panaszt vizsgált ki. Értékelésében pedig arra jutott, hogy a büntetés-végrehajtásért felelős szervezet intézkedések sorozatával sértette meg a fogvatartottak alapvető emberi jogait.

A panaszok többsége a beszélők visszásságaira vonatkozott. A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka még 2017-ben tiltotta meg, hogy a fogvatartottak érintkezhessenek családtagjaikkal. A Belügyminisztérium szerint azért lehetett szükség a szigorításra, mert a családtagok többször tiltott tárgyakat és kábítószert adtak át a fogvatartottaknak.

photo_camera Fürdéshez készülődő fogvatartottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, Nyíregyházán, 2013-ban. Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

A szigorítás hatására plexifalakat is alkalmazni kezdtek az intézményekben, így a beszélőkön egy 60-70 centiméter magas falon keresztül beszélhettek csak a családtagok. A panaszosok szerint az anyag visszaveri a hangot, így egyik fél sem hallotta, mit mond a másik.

A börtönőrök emellett a beszélőre érkező hozzátartozókat is nagyon szigorúan vizsgálták át. Az ombudsmani jelentés szerint ez odáig vezetett, hogy volt, amikor a csecsemő pelenkáját is levetették, nehogy tiltott tárgyat csempésszenek be benne. Az Igazságügyi Minisztérium szerint ez egyértelműen jogellenes gyakorlat.

Az ombudsmani jelentésnek egyébként nincsen kötelező ereje, csupán ajánlásként szolgál a hatóságoknak. Kozma így csak arra kérte fel a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, hogy fontolja meg az átvizsgálási szabályok enyhítését és a plexifalak elbontását.