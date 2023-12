Jemenből indított rakétákkal és drónokkal támadtak meg három kereskedelmi hajót a Vörös-tengeren

Az Egyesült Államok egyik hadihajója pedig fegyveres drónokat lőtt le, amikor a kereskedelmi hajók segítségére indult. A támadások Jemen közelében történtek, a felelősséget a húti lázadók vállalták magukra, mondván, ezzel akarták megakadályozni az izraeli kötődésű hajók áthaladását, amíg a gázai háború tart.

A támadások első célpontja a bahamai zászló alatt közlekedő, egy brit cég tulajdonában lévő Unity Explorer volt. A kereskedelmi hajó kisebb károkat szenvedett. Izrael szerint ennek a hajónak és a többinek sincs kapcsolatuk az országgal.

Az amerikai központi parancsnokság szerint az összes megtámadott hajó nemzetközi vizeken volt, a USS Carney pedig a segélyhívások beérkezése után indult a segítségükre, és lelőtt három drónt. Azt mondták, úgy látják, hogy „Irán tette lehetővé” a támadásokat, amiket „a nemzetközi kereskedelem és a tengeri biztonság közvetlen fenyegetésének” neveztek. Ahogy a Sky is írja, mindez az Izrael és a Hamász közötti háborúhoz kapcsolódó tengeri támadások sorozatának „jelentős eszkalációját” jelentheti.

Az első támadás helyi idő szerint reggel 9 óra 15 perc körül történt, amikor a USS Carney észlelte, hogy Jemenből rakétát lőttek ki a Unity Explorer kereskedelmi teherhajó irányába. Az Egyesült Államok szerint a rakéta „a brit tulajdonban lévő és brit üzemeltetésű hajó 'közelében landolt'”. Azt mondták, a hajón két ország legénysége volt, de az országokat nem nevezték meg.

Az amerikai hadihajó délben lőtt le egy drónt, amit ismét a jemeni húti területekről indítottak. Az Egyesült Államok szerint a drón a Carney felé tartott, de hogy pontosan mi volt a célpontja, azt nem tudni. Körülbelül fél órával később a Unity Explorer irányába egy második rakétát is kilőttek, ami már eltalálta a hajót és „kisebb károkat„ okozott. A kárfelmérés közben észleltek és lőttek le egy újabb drónt.

A második megtámadott hajó is egy teherhajó volt, a Number 9, egy „bermudai és brit tulajdonban álló kereskedelmi hajó. Ezt délután fél négy körül támadták meg. A rakéta el is találta, de áldozatokat nem jelentettek, és később is csak „némi sérülést” jelentettek.

A harmadik megtámadott hajó a Sophie II volt, amit szintén eltaláltak. A hajó délután fél öt körül küldött vészjelzést. Ez egy panamai zászló alatt közlekedő „ömlesztettáru-szállító hajó”, aminek nyolc országból származó legénysége van. a hajó nem szenvedett jelentős károkat.

Yahya Saree dandártábornok, a hútik szóvivője vállalta a felelősséget a Unity Explorer és az Number 9 elleni támadásért. Azt állította, hogy a hajókat azután vették célba, hogy elutasították haditengerészetének figyelmeztetéseit.

„A jemeni fegyveres erők továbbra is meg fogják akadályozni, hogy izraeli hajók hajózzanak a Vörös-tengeren, amíg a Gázai övezetben élő rendíthetetlen testvéreink elleni izraeli agresszió meg nem szűnik” – közölte Yahya Saree.

A hútik Irán szövetségesei, és Jemen Vörös-tengeri partvidékének nagy részét ellenőrzik. Korábban már lőttek ballisztikus rakétákat és felfegyverzett drónokat Izraelre, és megfogadták, hogy több izraeli hajót is célba vesznek. Novemberben egy izraeli kötődésű teherhajót is elfoglaltak a húti harcosok.

Az Izraeli Védelmi Erők szóvivője, Daniel Hagari azt mondta, a megtámadott hajóknak nem volt kapcsolatuk Izraellel.