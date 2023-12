Az USA vízumkorlátozásokat vezet be erőszakkal gyanúsítható ciszjordániai zsidó telepesekkel szemben

Az Egyesült Államok vízumkorlátozásokat vezet be azokkal a ciszjordániai zsidó telepesekkel szemben, akiket erőszakos cselekmények elkövetésével gyanúsít – jelentette be Antony Blinken.

Az amerikai külügyminiszter közleménye szerint az amerikai kormány által életbe léptetett új vízumkorlátozások olyanokat vesznek célba, akik a feltételezése szerint „összefüggésbe hozhatók a béke, a biztonság vagy a stabilitás aláásásával Ciszjordániában, ideértve az erőszakos vagy az olyan egyéb cselekményeket, amik hatására mások nem férnek hozzá alapvető szolgáltatásokhoz”.

Blinken konkrét személyeket nem nevezett meg, de közölte, hogy a büntetőintézkedéssel sújtott személyek közvetlen családtagjai szintén vízumkorlátozás alá eshetnek.

photo_camera Izraeli telepesek fürdőznek egy ciszjordániai forrásnál 2023 augusztusában. Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

A közlemény a döntés előzményeként tünteti fel, hogy az USA többször felhívta az izraeli kormány figyelmét arra, hogy tegyen többet az olyan szélsőséges telepesek felelősségre vonásáért, akik erőszakos támadást követtek el palesztinok ellen Ciszjordániában. Blinken emlékeztetett arra, hogy múlt heti izraeli látogatásán világossá tette: az Egyesült Államok saját jogkörben kész lépéseket tenni az erőszakos zsidó telepesekkel szemben, Joe Biden elnök pedig többször is elfogadhatatlannak nevezte a támadásokat.

Az Egyesült Államok továbbra is mindent elkövet az erőszakos cselekmények elkövetőinek elszámoltatása érdekében, függetlenül attól, hogy kik az elkövetők és kik az áldozatok – közölte Blinken. Azt írta: „A továbbiakban is kapcsolatban leszünk Izraellel, hogy világossá tegyük számára: többet kell tennie azért, hogy megvédje a palesztinokat a szélsőséges támadásoktól.” Ugyanígy a Palesztin Hatóság figyelmét is felhívják arra, hogy fékezze meg a zsidókat megtámadni akaró szélsőséges palesztinokat.

A Hamász októberi terrortámadása után attól lehetett tartani, hogy a palesztinok több fronton is rátámadnak Izraelre, de az utóbbi hetekben inkább a szélsőséges zsidó telepesek kezdtek terjeszkedésbe a háború leple alatt. (via MTI)