Robert Fico kormánya egyhébben büntetné a korrupciót, felszámolná a kényes ügyekkel foglalkozó speciális ügyészséget

Szlovákiában már január 15-én megszűnhet az érzékeny politikai ügyekkel foglalkozó speciális ügyészség, írja a Napunk. Miután büntetőtörvénykönyv erről szóló módosításának szövege felkerült a kormányhivatal honlapjára, a Fico-kormány már jóvá is hagyta azokat, a parlament pedig gyorsított eljárásban már következő napokban jóvá is hagyhatja a lépést.

photo_camera Fico a pulpitusnál, tőle jobbra Peter Pellegrini, balra Andrej Danko Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

A lap szerint Daniel Lipšic speciális ügyész néhány órával a kormány döntése előtt megpróbálta megmenteni az intézményt azzal, hogy felajánlotta a lemondását, de nem járt sikerrel. A kormány eltávolítja Lipšicet, az ügyek a kerületi ügyészségekre kerülnek. Lipšic hivatali ideje eredetileg 2028 februárjában járt volna le. A kormányülés után Robert Fico miniszterelnök arról beszélt, hogy a rossznak, amit Lipšic testesít meg, véget kell vetni. Egyébként tavaly tavasszal épp a különleges ügyészség kezdeményezte, hogy vegyék őrizetbe Robert Ficót. A döntés értelmében a Ján Čurilla körül csoportosuló NAKA-nyomozók hamarosan elveszítik védett bejelentői státuszukat.

A kormány emellett a korrupciós bűncselekmények miatt kiszabható büntetési tételek csökkentését is megszavazta. Az Új Szó emlékeztet, hogy a korrupcióért, így a kenőpénz elfogadásáért járó büntetési tételek csökkentése már a Smer választási programjában is szerepelt. Az ezért járó börtönbüntetés felső határát 12 évről, 10-re, az alsót azonban 7 évről 3-ra csökkentik. Emellett jelentősen csökkentik a pénzmosásért járó büntetési tételt is. A most kiszabható 20 évet 10-re csökkentenék. A lépést különösen elegánssá teszi, hogy vannak olyan kormánypárti képviselők, például Tibor Gašpar, akiket jelnelg is korrupciós ügyekkel gyanúsítanak.