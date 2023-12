Izraeli tankból lőtték ki a lövedéket, ami októberben megölte a Reuters videósát a libanoni határon

„Mi nem veszünk célba újságírókat” – mondta Richard Hecht, az izraeli hadsereg nemzetközi szóvivője azután, hogy október 13-án Issam Abdallah, a Reuters brit hírügynökség 37 éves videós újságírója meghalt egy támadásban. Az esetben súlyosan megsérült az AFP francia hírügynökség fotósa, Christina Assi is.

A héttagú újságíró csapat a Kék Vonalnak nevezett demarkációs vonaltól, a ma Libanon és Izrael határát jelentő választóvonaltól mindössze egy kilométerre dolgozott, és a Gáza után a Hezbollahhal is kibontakozó konfliktust akarták bemutatni. Az Al Jazeera azt írta akkor, a csapat az Alma ash-Shaab magaslat egy olyan pontjára ment, ahonnan kilátás nyílik az egész dombos területre, onnan közvetítettek. Mindenki sisakot és golyóálló mellényt viselt, rajta jól látható PRESS felirattal. Aki figyelte a területet, tudhatta, hogy ezek újságírók voltak – mondta a hírtelevízió munkatársa. Ekkor csapódott be a lövedék közéjük. A Reuterses Abdallah élő videó feedet adott, minden megvan a felvételén.

A Reuters most a The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research nevű független kutatóintézet segítségével alaposan megvizsgálta az esetet. Minden elérhető bizonyítékot összegyűjtöttek. Megnézték a videófelvételek hangsávját, összegyűjtöttek mintákat a lövedék darabjaiból, elemezték a képeket és a beszámolókat. Minderről egy különösen alapos anyagban számolnak be.

Meg tudták állapítani a lövedék gyártmányát, azt, hogy azt milyen típusú izraeli tankból lőtték ki, és azt is, hogy pontosan honnan adták le a lövést.

Az esetnél ott volt egy másik Reuters operatőr, Maher Nazeh is, aki szintén megsérült. Most így nyilatkozott: „Az én értékelésem szerint a lehető legbiztonságosabb helyen voltunk. Nagyon kényelmes volt, ültünk, filmeztünk és nevettünk, nem éreztük magunkat veszélyben, mert soha nem gondoltuk volna, hogy újságírókra lőnek majd".

photo_camera Issam Abdallah fotója és a kamera, amit használt a halálakor. Fotó: EMILIE MADI/REUTERS

Az AFP 35 éves újságírója, Dylan Collins, akit egy második lövés repeszei eltaláltak, egyetértett ezzel. „Nem bújtunk a fák alá vagy ilyesmi. Egyértelműen jól megjelölt újságírók voltunk, sajtómellényben, sisakban, egy autóval, amin 'TV' felirat állt, és egy nyílt területen álltunk egy izraeli katonai telephellyel szemben, talán két kilométerre, tőlünk nyugatra és keletre másfél kilométerre, több őrtoronnyal" - mondta. „Jóval több mint egy órán keresztül tudták, hogy ott vagyunk".



Az izraeli hadsereg azóta sem kommentálta bővebben az esetet.