Tusk: Együtt mindent helyrehozunk

photo_camera Tusk első beszéde újraválasztott miniszterelnökként 2023. december 11-én a Szejmben Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Miután 248-201 arányban újra megválasztották Lengyelország miniszterelnökének, rövid beszédet tartott a lengyel alsóházban Donald Tusk, a Polgári Koalíció jelöltje. (Tusk 2007 és 2014 között már egyszer vezette az országot.) A régi-új kormányfő megköszönte a lengyeleknek, hogy megválasztották, és azt ígérte:

„Holnaptól azon fogunk dolgozni, hogy együtt mindent kijavítsunk, és hogy kivétel nélkül mindenki újra otthon érezhesse magát.”

Tusk szerint csodálatos nap ez, nemcsak számára, de

„csodálatos minden lengyel nő és férfi számára, mindenkinek, aki bízott a változásban, és hogy jobbra fordulhatnak a dolgok; aki bízott abban, hogy a sötétséget és a gonoszt el lehet üldözni. Ez történt.”

Gyorsan kommentálta a szavazás eredményét a Jog és Igazságosságot vezető Jarosław Kaczyński is, aki egyszerűen német ügynöknek nevezte Tuskot.

Időközben befutottak az első gratulációk is az új kormány szövetségesei és európai vezetők részéről is. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elsők közt üdvözölte az eredményt és az új kormányfőt. Gratulált már és várja a közös munkát Ursula von der Leyen, valamint az Európai Bizottság elnöke is és Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is. (Guardian)