Megkéselték Young Thug haverját, ezért tovább csúszik a rapper pere, akit részben a dalszövegei alapján tartanak bandavezérnek

A jövő év elejéig felfüggesztették a raptörténet egyik legérdekesebb perét, amiben az ügyészek azzal vádolják a Young Thug néven rappelő Jeffery Williamst és öt társát, hogy a zenész klipjeiben gyakran feltűnő YSL felirat nem a rapper kiadóját, hanem az általa vezetett valódi utcai bandát, a Young Slime Life-ot takarja. Vagyis a vád lényege az, hogy Young Thug nem hangember, hanem igazi gengszter, akinek a számai valós beszámolók a bűncselekményeiről.



A felfüggesztés oka pedig az, hogy egy atlantai börtönben megkéselték a 31 éves Shannan Stillwellt, a per egyik vádlottját. Nem halt meg, de fel kell épülnie, hogy az eljárás folytatódhasson.



A jellegzetesen magas hangon vinnyogó-dünnyögő Young Thug védői a következőképpen keretezik a pert:



El lehet-e ítélni valakit azért, mert gengszterrapperként azzal flexel, hogy mekkora gengszter? Az ügyészség ugyanis szokatlan módon Young Thug egyes dalszövegeit a bizonyítéékok között sorakoztatta fel a perben.

A vádirat szerint a zenész egész karrierje alatt ténylegesen is vezette azt a 2012-ben általa alapított bandát, amiről egy rakás száma szólt. Az ügyészek szerint a banda a zsarolástól a gyilkosságokon át a drogkereskedelemig sok mindennel foglalkozott, a zenész pedig arra használta sikeres zenei karrierjét és a közösségi médiát, hogy az YSL utcai pozícióit erősítse.



A konkrét vádak között azonban a bűnszervezet létrehozása mellett “csak” a zsarolás szerepel. A vád szerint Young Thug gengszterneve a King Slime volt.

Bármennyire közhelyesnek tűnjön is egy bűnbandát vezető rapper figurája, Young Thug minden, csak nem közhelyes. A hangsúlyozottan maszkulin rappervilágban nem sokan vannak, akik földig érő női ruhában fotóztatják magukat egy borítóhoz, ahogy ő tette a 2016-os, Jeffery című mixtape-je borítóképén. A posztjaiban pedig rendszeresen nevezi a férfi barátait a szeretőinek, bébinek és a férjének. A kemény környéken felnőtt zenész 17 évesen lett apa először és hat gyereke van.



Young Thug zenésznek mindenképp sikeres, a Childish Gambinónak társszerzőként írt This Is Americáért Grammy-díjat is kapott 2019-ben.