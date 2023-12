Már Románia felé is öt kilométeres a kamionsor

Ötkilométeres a Románia felé kilépésre várakozó kamionsor az M43-as autópályán, a csanádpalotai autópálya-határátkelőhely előtt – közölte az Útinform szombat délelőtt.

A rendőrség honlapján közölt adatok szerint az átkelőnél a teherforgalomban a kilépő oldalon kétórás a várakozás, a Magyarországra tartó kamionoknak egy órát kell sorban állniuk. Szintén kétórás a kilépő kamionok és autósok várakozási ideje a nagylaki közúti határátkelőhelyen. A belépő oldalon a teherforgalomban egyórás a várakozás.

Románia felé is azután növekedett meg a kamionforgalom, hogy a lengyel és szlovák blokád miatt az Ukrajnába tartó kamionok inkább a Magyarországon keresztülhaladó útvonalakat választják. A hét elejétől emiatt Záhonynál is óriási sor alakult ki esetenként akár 500-nál is több kamionnal. Ott már magyar fuvarosok is tiltakoznak, amiért szerintük a hazai piacot is rontja az ukrán teherfuvarozás megjelenése. Mindezt videóban mutattuk be:

