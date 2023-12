Meghalt az AC/DC alapító dobosa

Hetvenhét éves korában meghalt Colin Burgess, az AC/DC első, alapító dobosa. Ő játszott az ausztrál metálzenekar első kislemezén, a "Can I Sit Next to You, Girl"-ön – írja a Rolling Stone magazin.

Az AC/DC szombaton jelentette be Burgess halálát. „Nagyon szomorú hírt kapni Colin Burgess haláláról. Ő volt az első dobosunk és egy nagyon respektált zenész” – írta a zenekar.

A halál okát nem közölték.

Az AC/DC után Burgess a népszerű ausztrál rockzenekar, a The Masters Apprentices dobosa volt, írja a Rolling Stone. A csoport 1972-es felbomlása után Burgesst Malcolm és Angus Young testvérek, valamint Dale Evans énekes felvették, hogy csatlakozzanak új együttesükhöz, az AC/DC-hez 1973 novemberében