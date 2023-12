Orbán és Vučić egymástól tanulnak, a Vajdaságban már közös a kliensi hálózatuk

Vasárnap megint előrehozott választásokon akarja megerősíteni pártja hatalmát Aleksandar Vučić, Szerbia elnöke.

A szerb ellenzék most vagy soha hangulatban van, de a közvélemény-kutatások szerint ezúttal sincs túl sok esélyük. Miben bízhatnak mégis?

Ma már Vučić Orbán legközelebbi szövetségese, a szerb kormány újrázását magyar kormányközeli aktivisták is segítik. Mi áll a barátságuk mögött?



A Vajdasági Magyar Szövetség klientúrarendszerét Orbán és Vučić együtt működteti és használja, a helyi magyar ellenzék teljesen elsorvadt, a magyarság drámai fogyása ellenére.

Magyar-szerb viszony, geopolitika, autoriter együttműködések: választás előtti interjú Srđan Cvijić-tyel, a Belgrade Centre for Security Policy nemzetközi tanácsadó bizottságának elnökével

Miközben Magyarországon szuverenitásvédelmi törvényt hoztak, Lázár János miniszter magyarországi aktivistákat küld Szerbiába a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) kampányához, Vučićot és a szerb kormányt is támogatva. Mi az ő szerepük a szerb választásokon?

Ugyanaz, mint a magyar választások előtt, amikor a VMSZ és a Fidesz képviselői lobbiznak, hogy a kettős állampolgárok Orbán Viktor pártjára szavazzanak. Még a szavazólapokat is úgy osztogatták, ami az egész folyamat törvényességét is komolyan megkérdőjelezi. Klasszikus kölcsönügyletről van szó, az egész Orbán-Vučić kapcsolatnak általában is ez a lényege. A szerb uralkodó rezsim segít Orbánnak, hogy a legtöbb szavazatot kapja, és aztán ugyanez történik fordított szereposztásban.

Soha nem volt ilyen jó a magyar-szerb viszony, mondják.

Ezt a kapcsolatot gyakran történelmi megbékélésként írják le a két oldal kormánypárti képviselői, de a Vajdaságban beszélgetve az emberekkel egészen más benyomás alakul ki.

Történelmi megbékélés helyett sokkal inkább a két ország vezetői és az uralkodó elitjeik közötti szalonmegbékélésről lehet beszélni.

A VMSZ a Fidesz testvérpártja, ők az egyetlen párt a vajdasági Magyar Nemzeti Tanácsban, mind a 35 képviselői hely az övék. A szerbiai magyar ellenzék teljesen lenullázódott, a VMSZ az egyetlen politikai szereplő, Alexander Vučić szilárd szövetségesei.

Mit jelent a szuverenitás, hol lehet meghúzni a határt legitim és illegitim külföldi beavatkozások között?

A határvonalat évek óta folyamatosan átlépik, ez akkor lesz igazán problematikus, ha kormányzati forrásokat használnak fel. Ha Magyarország vagy egy másik uniós tagállam kormányzati forrásaival visszaélve segítenek meg egy politikai pártot.

A magyar kormány álláspontja szerint a kiterjedt támogatások és a jó politikai kapcsolat segíti a magyarság megmaradását.

Mint azt Balkán-csárdás című jelentésünkben részletesen is dokumentáltuk, a magyar kisebbség fogyatkozását és asszimilációját tapasztaljuk. A 2010-es magyarországi állampolgársági törvénynek köszönhetően a vajdasági magyarok tömegesen vándoroltak át Magyarországra, miután magyar útlevelet kaptak. A 2022-es népszámlálás szerint a Szerbiában élő magyarok száma 27,4 százalékkal csökkent az előző népszámláláshoz képest, az adatok alapján már csak 184 ezer magyar él Szerbiában. A teljes szerbiai demográfiai csökkenés 6,7 százalékos volt ezalatt, vagyis a magyar négyszer ekkora. Ez egyenes következménye a magyar állampolgársági törvénynek.



photo_camera Srđan Cvijić, a Belgrade Centre for Security Policy nemzetközi tanácsadó bizottságának elnöke.

A magyar állampolgárság megadása nem csökkenti éppenséggel az asszimilációt?

Azzal, hogy az összes kulturális és egyéb intézményt és magyar társadalmi életet néhány észak-bácskai településre csoportosították, a Vajdaság többi részében felgyorsították a magyarság beolvadását. Több közérdekű adatigénylést nyújtottunk be a beiskolázásokról, és azt látjuk, hogy a magyar nyelvű iskolába járó vajdasági magyarok aránya is csökken: az általános iskolában tíz, a középfokú oktatásban majdnem 15 százalékkal. Az asszimilációnak van egy természetes folyamata, de ha egy vezető a trianoni Magyarország focisáljával járkál, azzal saját maga provokálja a vajdasági magyarok elnéptelenedését és asszimilációját.