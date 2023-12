Beindult a diplomáciai nagyüzem, Erdogant a Hősök terére vitte Novák Katalin

Megérkezett Budapestre Recep Tayyip Erdoğan török elnök. Nem sokkal azután, hogy a repülőtéren Szijjártó Péter fogadta, a Hősök terén Novák Katalin társaságában megkoszorúzta a magyar hősök emlékkövét.

photo_camera

Fotó: Kaufmann Balázs

Erdogan idén másodszor jött Budapestre, most a Magyar-Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésére. A látogatás másik programja az lesz, hogy megünneplik a magyar-török diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulóját. A delegáció mozgása miatt Budapest-szerte forgalomkorlátozások várhatók, ami miatt a BKK több járata is rövidített vagy módosított útvonalon közlekedik, az utazási idő is hosszabb lesz.

Reggel már nagy előkészületek voltak a Karmelita közelében, az épület elől elpárolgott az a bizonyos kordon, a török elnök a távolból elintézte azt, amivel az ellenzék március óta hiába próbálkozott. Orbán Viktor miniszterelnök pedig egy kis meglepetéssel is készült: