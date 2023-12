Pénzmosáson kapták Novák Katalint és Recep Tayyip Erdogant (fotóval!!)

Különös dolgot művelt a budai Várban a török elnök. Recep Tayyip Erdogant Novák Katalin köztársasági elnök fogadta a Sándor-palotában. Az történt, hogy pénzt ragadtak és vízbe dobták, amitől biztosan tisztábbak lett az érmék, mint előtte.

photo_camera Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Máshol ez turistaszokás, itt erről szó sincs, mert földi halandó nem tudja megközelíteni a Neptun-kutat, az ugyanis a Sándor-palota zárt részén van. (A kutat a palota első lakói, gróf Sándor Vince és felesége, Szapáry Anna grófnő készíttették Anton Kirchenmayer bajor szobrásszal. A szobor az 1945-ös ostromkor megsérült, a palota 2002-es helyreállításakor került vissza eredeti helyére.)

Ha ez a máshol igen, itt soha nem hallott szokás is arról szól, hogy aki pénzt dob a kútba, visszatér még, azért felesleges volt a mozdulat. Erdogan rendszeresen vendége Orbánnak, legutóbb augusztus 20-án jött tűzijátékot nézni egy házzal odébb, a Karmelita-kolostorba Orbán Viktor házibulijába.

Magáról a tárgyalásról azt közölte a Sándor-palota, hogy Novák Katalin szerint Törökország kulcsország Magyarország számára az illegális migráció feltartóztatása, valamint az energiabiztonság szempontjából, de fontos szerepe van az ukrajnai háború, valamint a közel-keleti konfliktus tekintetében is, amelyekről szintén tárgyalt a két államfő. Törökország NATO tagállamként is szövetségese Magyarországnak. A NATO kapcsán a két elnök az Észak-Atlanti Szövetség keleti szárnyának kihívásairól, illetve bővítésének nehézségeiről is egyeztetett. (Utóbbi alighanem arra vonatkozott, hogy együtt blokkolja a két ország Svédország NATO-csatlakozását.)

Arról, hogy mi történt a kútba dobott pénzzel, nincs információnk.