Novák Katalin azt sajnálta legjobban, hogy nem lóháton tudott beszélgetni Erdogannal

Van pár török videó, amiből kiderül, miről csevegett a hétfő tárgyalásán Recep Tayyip Erdoğan török elnök a vendéglátóival. Már amennyi publikus volt ebből.

Orbán például az Erdoğan által meghirdetett török autógyár futószalagjáról legurult elektromos autó első európai tulajdonosa, az isztánok vezetői kaptak még rajta kívül ajándékba a Toggból, amit Orbán úriasnak nevezett.

Kiderült az is, hogy Novák Katalinnak is az jutott eszébe, hogy valami lovas dolgot ad a török elnöknek, és egy Ajka Kristály lószoborra esett a választás (Novák egy érmét és egy vázát kapott cserébe). És aztán a magyar államfő gyorsan lelőtte a meglepetést is, hogy Erdoğan Orbánhoz átsétálva kap majd egy nagyobb lovat. (Főurat.)

Novák azt is elárulta magáról, hogy szenvedélyes lovas, és azt sajnálja legjobban, hogy nem lóháton tud beszélgetni a török elnökkel.

Ha valaki arra kíváncsi, hogyan zajlott a török elnök feleségének és a magyar köztársasági elnök férjének a parlamenti programja, azt is megnézheti.

A lovakkal gazdagon megajándékozott Erdoğannak egyébként van kellemetlen emléke még régebbről a négylábúról.