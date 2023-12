Juhász Pétert indítja a Kutyapárt a belvárosi polgármesteri posztért

Az MKKP szerda délután jelentette be, hogy Budapest V. kerületében Juhász Pétert indítják polgármesterjelöltként a jövő évi önkormányzati választáson. Mint írják, az ötlettel Juhász kereste meg a pártot, ők pedig úgy döntöttek, szívesen támogatják, „hiszen nem láttunk más ellenzéki képviselőt az elmúlt évtizedben, aki ennyit próbált volna tenni a helyi korrupció ellen és ilyen mélységben ismerné a kerület problémáit.”

A párt közleménye szerint addig az “ellenzéki” képviselők “észre sem vették”, mi történik a Belvárosban az ingatlanokkal, mielőtt Juhász Péter 2014-ben képviselő lett ott. „De miért is vették volna észre, amikor az MSZP-s képviselők is nevetséges kedvezményekkel vehették meg a saját lakásaikat?” – teszik ehhez hozzá. Kitérnek arra is, hogy mi sem bizonyítja jobban, hogy Juhász Péter érdemi munkát végzett a kerületben, mint hogy Rogánék talán ellene folytatták a legdurvább és leggusztustalanabb lejárató kampányt az elmúlt években. (Ezzel részletesen foglalkozott a Magyar Jeti filmje, a Valótlanul is.)

Budapest V. kerülete az egyik erős fideszes bástya a fővárosban, 1990 óta összesen két olyan ciklus volt, amikor nem a Fidesz polgármestere vezette a kerületet (1990 és 1994 között az SZDSZ-es Mihályi Gábor, 2002 és 2006 közt pedig a szocialista Steiner Pál). 2006 és 2014 között Rogán Antal regnált, őt követte a jelenlegi polgármester, az immár második ciklusát töltő Szentgyörgyvölgyi Péter.



Arról, hogy Juhász indulhat a kerületben, már hetek óta lehetett hallani. Jelen állás szerint indul itt a Momentum politikusa, Kerpel-Fronius Gábor, illetve a volt MSZP-s képviselő, Kovács Alex Gábor.