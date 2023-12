25 ezer rászoruló családnak lett szebb a karácsonya

Huszonhetedik alkalommal indult útjára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország közös, Adni Öröm! karácsonyi adománygyűjtő akciója, melynek révén 2023-ban közel 200 tonna tartós élelmiszerből készülhettek ajándékcsomagok, melyek 25 ezer rászoruló család megajándékozását tették lehetővé még az ünnepek előtt. Mindebből látszik, hogy a vásárlók is magukénak érezték a jótékony kezdeményezés idei mottóját: „Az adományod kincset ér!”. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország közös összefogással immáron 27. esztendeje szervezi meg karácsony előtti adománygyűjtő akcióját, arra biztatva a vásárlókat, hogy ajándékozzanak tartós élelmiszert a rászoruló embereknek. Idén december 14-e és 19-e között zajlott az Adni Öröm! akció személyes adománygyűjtő kampánya a kijelölt SPAR és INTERSPAR üzletekben, az adománykártyákat pedig december 1-től vásárolhatták meg azok, akik a segítségnyújtásnak ezt a formáját választották.

„Az idei karácsonyi gyűjtés is megmutatta, hogy akár néhány másodperces találkozások is jócselekedetek tízezreit tudják kiváltani. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkénteseinek kérését meghallgató vásárlók arról tettek tanúbizonyságot, hogy a jó emberek ma is köztünk járnak, és ha lehetőséget kapnak rá, szívesen segítenek. Karácsony előtt a SPAR online shopban vagy az üzletekben megvásárolt adománykártyák révén több mint 6,3 millió forint felajánlás érkezett, a Máltai Szeretetszolgálat adomanyozz.hu weboldalán keresztül pedig további mintegy 5 millió forintot ajánlottak fel a támogatók. Ebből, valamint a vásárlók által a boltokban személyesen átadott tartós élelmiszerekből pedig 25 ezer ajándékcsomagot állítottak össze munkatársaink. Az ajándékokat az ország egész területén még az ünnep előtt eljuttatjuk a rászoruló családoknak, és a szükséget szenvedő embereknek” – mondta Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

A SPAR Magyarország felelős nagyvállalatként aktívan veszi ki részét a fontos ügyekből, és a rászoruló családok, gyermekek támogatása az egyik legerőteljesebb jótékonysági cél. A hazai üzletlánc évről-évre arra törekszik, hogy még hatékonyabban, még több rászoruló családot támogathasson, és a vásárlók minél szélesebb rétegében megerősítse, mennyire fontos az adománya.

„Tudatosan választottuk az idei Adni Öröm! kezdeményezés mottójául, hogy »Az adományod kincset ér«, hiszen ezzel is szerettük volna felhívni a vásárlók figyelmét arra, hogy egy kilogramm liszt, egy konzerv, egy csomag tészta vagy egy tábla csokoládé is ajándék lehet ott, ahol nem bővelkednek a mindennapi betevőben az emberek. A felajánlott élelmiszerek egy-egy ajándékcsomagba kerülve valóban karácsonyi meglepetésként szolgálnak, örömet okoznak és bearanyozzák az ünnepet a leghátrányosabb helyzetű családoknál” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. Hozzátette: „törekvésünket egy, a vállalat által megrendelt reprezentatív felmérés is alátámasztja, mely szerint a 18 és 65 év közötti hazai lakosság ötöde – közel 1,3 millió ember – rendszeresen adakozik, s leginkább a rászorulókat és a gyermekeket támogatják. Tízből kilenc válaszadó szerint a legkisebb adomány is hasznos lehet. Sokan előnyben részesítik a személyesebb adományozási formákat, mert ezt emberibbnek, közvetlenebbnek és megbízhatóbbnak tartják. Kiderült az is, hogy a megkérdezettek 92 százaléka ismerte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nevét, többségük megbízik a szervezetben, így abban is, hogy az adományokat a leginkább rászorulóknak juttatják el.”