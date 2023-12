Rögzítendő tény: Tóth Gabi hivatalosan is elvált

Az énekesnő volt férje, Krausz Gábor a Hot magazinnak számolt be arról, hogy Tóth Gabival még karácsony előtt sikerült elmenniük a bíróságra, és most már hivatalosan is elváltak.

A Blikk szemléje szerint mindenben megállapodtak, abban is, hogy lányukat továbbra is együtt nevelik, vagyis közös felügyeletben állapodtak meg.

Tóth Gabi és Krausz Gábor augusztusban jelentették be, hogy hat év után válnak, napokkal később az énekesnő már a fideszes Pócs János dinnyészetében quadozott egyik táncosával, akivel már szerepelt is a TV2 egyik műsorában.