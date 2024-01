Harminchat. Ennyi volt a Reszkessetek betörők!-ben az anyát alakító Catherine O'Hara az első film megjelenésekor. Az elmúlt hetekben, karácsony előtt szembe is jött rengetegszer a fotója a felirattal, hogy „amikor 36 vagy és rájössz, hogy Kevin anyja is 36 volt az első filmben”.

photo_camera Fotó: Twitter

A fotón egyébként egy a második részből kivágott jelenet látható, amikor O'Hara már 38 volt. A kép lényege viszont így is az akar lenni, hogy: tényleg ennyire öreg egy 36 éves? Illetve: Tényleg így néztek ki a 90-es években a harmincas nők? És ha egy másik, akkoriban készült filmet, mondjuk az Örömapát nézzük, azon belül is Steve Martin és Diane Keaton hasonlóan mémesedett fotóját, akkor arra kell következtetnünk, hogy a 90-es években a negyvenesek kifejezetten öregnek néztek ki?



Miért nézett ki régen mindenki öregebbnek?

Tényleg öregebbnek néztek ki?

Mi alapján látjuk őket öregebbnek?

Mihez képest látjuk őket öregebbnek?

Ha azt mondjuk most egy negyvenévesre, hogy nem néz ki negyvennek, valójában mihez hasonlítjuk?

Mihez képest nem néz ki negyvennek?

Ahhoz képest, ahogy a szüleink/nagyszüleink néztek ki negyvenévesen?

photo_camera Fotó: Mészáros Juli/444

Ez itt fent a nagyanyám. Ránézésre olyan harminc körülinek lehetne mondani ezen a fotón, de nyilván mindenki kitalálta már, hogy sokkal fiatalabb: itt 18 volt.

photo_camera Fotó: Mészáros Juli/444

Ez pedig az én gimnáziumi tablófotóm, amit tök jogosan lehet kiröhögni a fájdalmasan vékonyra pusztított szemöldököm és a csibesárgára szőkített hajam miatt, de a lényeg most nem is ez, hanem amit – talán – mindenki lát: ez egy 18 körüli lány fotója. Persze az agyunkat segíti az életkor-tippelésben a matrózblúz, a beállított, sehogy sem természetes hülyepóz és a szépia, ezek miatt nyilván könnyebb rájönni, hogy egy tablófotóról van szó, azt pedig általában végzős középiskolásokról szoktak készíteni. De tényleg csak a körítés számít? A nagyanyám is 18-nak nézne ki a fenti képen, ha nem egy – mai szemmel – nénis kalapban és ruhában fotózzák le?

photo_camera Fotó: Mészáros Juli/444

Ez a kép már 35 éves korában készült a nagyanyámról. Műtermi fotó, vagyis nyilván rommá van retusálva, lehetetlenül ránctalan a bőre, és rajzoltak neki szempillákat is. Ha csak az arcát nézzük, teljesen validnak tűnik a 35. De ha első ránézésre kéne megtippelni, hogy hány éves ez a nő, a frizura, a blúz, meg úgy általában a fotó régisége miatt, egészen biztos, hogy a többség kapásból többet mondana, mint 35.

Most nem fogok idetenni magamról összehasonlításnak egy újabb fotót 35 éves koromból, bőven elég volt a csíkszemöldök, próbáljunk meg azon is túllépni. De talán elég annyi információ összehasonlításképp, hogy pár hónap múlva leszek negyven, és van egy közel hétéves gyerekem, a nagyanyámnak pedig ennyi idősen már két felnőtt és egy kamaszkorú fia volt, 45 évesen pedig nagymama lett. Ha csak ennyiből indulunk ki, a más élethelyzet, a más életkörülmények is bőven elegendők ahhoz, hogy valaki idősebbnek tűnjön. A gyerekvállalás átlagos életkora is jóval emelkedett akár csak a harminc évvel ezelőttiekhez képest, de a munkakörülményeink is. Sokkal többen dolgoznak íróasztalnál, a gép előtt ülve, emiatt pedig nem feltétlenül fizikailag, hanem pszichésen használódunk el. (Már ha nem számítjuk ide az egésznapos görnyedés miatt kialakult gerincbetegségeket.) A 2018-ban megjelent A 60 az új 50? című tanulmány szerint a Yale Egyetem és a Los Angeles-i Egyetem tudósai hosszú évtizedeken át vizsgálták, hogy a biológiai életkor mennyire egyezik meg a valódi, években és hónapokban mérhető életkorral. Amerikaiak két csoportját vizsgálták meg, az egyiket 1988 és 1994, a másikat 2007 és 2010 között. A koleszterinszintjük, vérnyomásuk, tüdőkapacitásuk és egyéb vizsgálatok alapján állították szembe egymással a két csoportot. Arra jutottak, hogy a 2007-2010-es csoportba tartozók biológiailag valamivel fiatalabbak voltak, mint az 1988-1994 között vizsgált, hasonló korosztályba tartozó társaik.

A húszas-harmincas éveikben járó nők néhány hónappal fiatalabbak voltak a biológiai koruk szerint, a férfiak pedig átlagban egy évet és három hónapot fiatalodtak. A tanulmány szerint a különbség a hatvanas és hetvenes éveikben járók csoportjában volt a legszélsőségesebb. Ebben a korosztályban a nők a biológiai életkoruk szerint átlagosan három évvel és nyolc hónappal voltak fiatalabbak, mint az 1988-1994-es csoportba tartozó társaik, a férfiak pedig négy évvel és több mint három hónappal voltak biológiailag fiatalabbak, miközben ugyanabba a korosztályba tartoztak, mint a 90-es évek elején vizsgált csoport tagjai. De térjünk vissza az ismertebb arcok elemzésére, és vegyük példának mondjuk a Seinfeld című sorozatot. 1989-ben indult, amikor az egyik főszereplő, Jason Alexander harmincéves volt. Ez azt jelenti, hogy 1991-ben, amikor az alábbi jelenet készült, a fotelben kukoricázó színész 33 éves volt.

Igen, biztosan dob az öregségfaktoron mondjuk a kopaszodás, de képzeljük el Jason Alexandert akár kopaszon is más ruhákban. Például nem egy három számmal nagyobb, khaki színű nadrágban és egy bordó kockás ingben. Máris nem tűnne tizenöt-húsz évvel idősebbnek.

De érdemes megnézni az itthon kevésbé ismert Cheers című sorozat szereplőinek életkorát is a sorozat 1982-es indulásakor. Ebből a twitteres posztból ki is derül, hogy másokat is foglalkoztat, miért nézett ki régen mindenki öregebbnek.

Itt egy másik, egy fokkal sokkolóbb kép is a biztonság kedvéért:

Sőt, akkor már itt ez a szintén twitteres poszt is, ami azoknak szól, akik amiatt problémáznak, hogy általában közel harmincéves színészek alakítanak tinédzsereket a filmekben. Ez a videó ugyanis a 80-as évek végén készült, akkori hús-vér középiskolásokról. Ezzel viszont kezd megdőlni a teória, hogy a nénis/bácsis öltözék miatt néztek ki idősebbnek régen az emberek, mert ezek a srácok sem épp nagymamás frizurát és decens blúzt viseltek.

A miért néztek ki régen öregebbnek az emberek témában készült anyagok rendre arra jutottak, hogy évtizedekkel ezelőtt még senki sem kenegette az arcát otthon c-vitaminos szérummal meg retinollal, a fényvédőt hírből sem ismerték, és egyébként is mindenki dohányzott, ami köztudottan nem segít sem a tüdőnek, sem az arcbőrnek. Vagyis a konklúzió általában az, hogy azért néztek ki régen öregebbnek az emberek, mert egészségtelenebbül éltek, most pedig jóval több lehetőség van fiatalabbnak és szebbnek maradni, nemcsak a híreseknek és gazdagoknak, de a halandóknak is.

Kézenfekvő magyarázat, és nyilván van benne igazság. Sokkal többen és sokkal többet foglalkoznak ma az egészségükkel és a külsejükkel, egy botoxolás is körülbelül annyira hétköznapi már, mint egy manikűrözés. Egy lényeges pont azonban kimaradt ezekből a megfejtésekből. Méghozzá az, hogy a híresek és gazdagok ahogy ma is, úgy nagy valószínűséggel régebben is több pénzt és energiát fordíthattak az egészségükre és a külsejükre, pláne ha utóbbiból éltek mondjuk színészként. És akkor ezen a ponton megint jogosan ordítjuk bele a világba, hogy de akkor miért néztek ki ennyivel öregebbnek a Cheers színészei?

A most 43 éves Kim Kardashian például nyolc évvel idősebb, mint amennyi John Ratzenberger volt a Cheers indulásakor, és tíz évvel idősebb, mint Jason Alexander a Seinfeldben.

Persze Kardashian szélsőséges példa, miután nagy valószínűséggel több száz, sanszosan drasztikus szépészeti beavatkozáson esett már át, de akkor vegyünk egy jóval idősebb és egy fél fokkal talán hétköznapibbnak mondható példát, a most 54 éves Jennifer Anistont. Egészen biztos, hogy ő is rengeteget foglalkozik a külsejével, költ is rá, de a két szemöldöke közötti ránc alapján nem sokat botoxoltat (legalábbis mostanában), és már a hajfestéssel sem bajlódik. Mégis nehéz rá azt mondani első ránézésre, hogy mondjuk közel áll korban a szintén Cheersben szereplő, akkoriban 58 éves Nicholas Colasantóhoz.

Igen, tudom, miért hasonlítok össze nőket és férfiakat. Próbálom most nem Brad Pittet példának felhozni, főként nem abban a vonatkozásban, hogy ő is hatvanéves, mint Orbán Viktor, úgyhogy keressünk valami jóval hétköznapibb, kevésbé szexszimbólumos alakot. A jóbarátokos vonalon maradva vegyük mondjuk David Schwimmert. Most 57 éves, sajnos friss ügynökségi képet nem találtam róla, szóval meg kell elégedni ezzel a négy évvel ezelőtti, vagyis 53 éves korában készült fotóval:

photo_camera David Schwimmer Fotó: AMANDA EDWARDS/Getty Images via AFP

Egészen biztos, hogy egy rosszabb frizurával és egy pokoli ingben teljesen más lenne a benyomás a fenti képről is. Csodás bizonyíték erre az alábbi twitteres poszt, amiben arra mutattak rá, hogy a szintén 80-as években futott Golden Girls című sorozat szereplői is mennyivel másképp néznének ki csak attól, ha a frizurájuk és a sminkjük a mai trendeknek megfelelő lenne.

Érdemes ehhez tudni, hogy Bea Arthur és Betty White a sorozat indulásakor egyébként mindketten 63 évesek voltak. Vagyis lehet itt botoxról meg retinolról, a fényvédő használatáról és a dohányzás hatásairól beszélni, de a fenti poszt fényében egészen biztos, hogy sokkal többet számít az, hogy kinek milyen a frizurája és a ruhája. A gyerekem például nálam idősebbnek tippelte a Reszkessetek, betörők!-ben Catherine O'Harát, mondván, hogy hasonló frizurája és ruhája van a nagyanyjának is. Nyilván, hisz a nagyanyja 1990-ben szintén harmincas, felnőtt nő volt, természetesen meg is maradt azoknál a ruháknál, amit akkoriban egy úgynevezett felnőtt nőnek viselnie illett.

Emiatt továbbra is egészen valószínűnek tűnik, hogy utóbbi a titok, vagyis nem feltétlenül a retinol meg az egészséges életmód hiánya miatt néztek ki – mai szemmel – öregebbnek régen az emberek. Ha Jennifer Aniston most rövidre vágatná a haját, és olyan hullámos lenne a frizurája, mint a Golden Girls szereplőinek a nyolcvanas években, plusz felvenne egy nejlonotthonkát, egészen biztos, hogy mindenki közel hetvennek nézné. Pedig nem lenne ráncosabb vagy görnyedtebb, egyszerűen csak a haja és az öltözéke lenne más.