Alig tudták bevetni a németektől kapott modern tankokat az ukránok

Németország tavaly tavasszal kezdte el leszállítani az ukránoknak a beígért Leopard 2-es harckocsikat, amiket kifejezetten az orosz T-90-esek elleni küzdelemre tervezték. Csakhogy ezek közül eddig keveset tudtak bevetni a sok meghibásodás és az alkatrészhiány miatt. Így a modern német harckocsik nem tudták beváltani azokat a reményeket, miszerint tavasszal áttörést lehet elérni velük a fronton.

Ezért a Zöldek költségvetésért felelős képviselője, Sebastian Schäfer levélben sürgette a Rheinmetallt és a Krauss-Maffei Wegmannt, hogy tegyenek lépéseket a hibák mihamarabbi kijavítása érdekében.

photo_camera Leopard 2-es tank Litvániában Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP

Kiderült az is, hogy néhány esetben az ukránok másképp használták a harckocsikat, mint ahogyan azt a nyugati katonai tervezők várták volna. A bevethetőségüket csökkentette az is, hogy még mindig Litvániába kell szállítani őket szervizelésre, a német gyárak műhelyeibe. Néha az is csak további károkat okozott, amikor az ukrán hadsereg szerelői nekiálltak megjavítani a Leopardokat. (ZDF)