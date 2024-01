Az AfD több politikusa egyeztetett német szélsőségesekkel egy deportálási „mestertervről”

Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, német szélsőjobboldali Alternative für Deutschland (AfD) politikusai, köztük a társelnök, Alice Weidel személyes segítője, találkozott a jobboldali szélsőséges identitárius mozgalom vezetőjével és neonáci aktivistákkal, hogy megvitassák a „mestertervet”, miszerint tömeges deportálások lehetnek, ha az AfD hatalomra kerülne.

A találkozóról, amely még tavaly november történt, a Correctiv nyomozóiroda számolt be szerdán. A találkozón nemcsak két állami és önkormányzati szintű AfD-politikus vett részt, hanem a Bundestag (a német parlament alsóházának) egy aktív tagja, Gerrit Huy is, valamint Roland Hartwig volt képviselő, aki 2022 szeptembere óta Alice Weidel személyi segítőjeként tevékenykedik. Ők mind találkoztak Martin Sellnerrel, aki a páneurópai „új jobboldal” egy kulcsfigurája, szélsőséges nézetei miatt pedig már az Egyesült Királyságból is kitiltották.

Az identitárius mozgalom, melynek osztrák ágának Martin Sellner volt a vezetője, nyíltan ellenezi a multikulturális társadalmakat, és hisznek abban az összeesküvés-elméletben, hogy az európai fehér lakosságot afrikai és közel-keleti emberekkel kívánják felcserélni. Az AfD korábban nyíltan elhatárolódott a mozgalomtól, az utóbbi időben viszont keveset tettek annak érdekében, hogy fenntartsák azt a látszatot, nincs közük hozzá.

A Sellner által előadott mesterterv része lenne a remigráció, vagyis a bevándorlók tömeges deportálása, visszatelepítése a származási országukba. Ezt azonban nem csak a menekülttáborokban várakozókra értik, hanem azokra a német útlevéllel rendelkező bevándorlókra is, akik „agresszív, gyorsan növekvő párhuzamos társadalmakat alkotnak”. A találkozón egy meg nem nevezett afrikai országról volt szó a deportálások helyszíneként, amely akár 2 millió embert is képes befogadni. De nemcsak a bevándorlókat száműzhetnék ide, hanem azokat is, akik a bevándorlók érdekeiért lobbiznak Németországban.

Jelentések szerint Gerrit Huy, a német parlament alsóháza képviselőjének szájából az is elhangzott, hogy feloldhatnák azt a törvényt is a remigráció érdekében, amely tiltja, hogy embereket fosszanak meg a német állampolgárságuktól, ha amiatt hontalanná válnak. Huy azt mondta, „ha elvesszük tőlük a német állampolgárságot, még mindig marad nekik egy.”

Gerrit Huy a Guardiannek megerősítette, hogy jelen volt a találkozón, és azt is elismerte, hogy beszéltek a remigrációról, arra viszont nem emlékezett, hogy arról is szó esett volna, hogy német állampolgársággal rendelkező embereket toloncoljanak ki. Azt mondta, hogy a kettős állampolgársággal kapcsolatos megjegyzése csak vicc volt.

Sellner, Weidel, Hartwig és az AfD központi parlamenti hivatala sem reagált a Guardian és a nyomozóiroda megkeresésére.

A bevándorlás miatti elégedetlenségből népszerűvé vált AfD Németország mind az öt keleti tartományában az első helyen áll, ezek közül háromban még idén tartanak választást. (Guardian)