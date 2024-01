Szia revizor uram, kétcsövű vadászpuska Nyíregyről érdekel?

Az állami adóhatóság nagyjából tíz éve próbálja a köztartozás miatt végrehajtás alá vont ingatlanokat és ingóságokat online árverésen értékesíteni. Van is mit: a NAV 2022-es évkönyve szerint (pdf-ben innen tölthető le) tavalyelőtt összesen 13 061 ingatlan-végrehajtási és 19 016 ingóság-végrehajtási ügyük volt, 13 596 árverést tartottak elektronikusan, ezeken 2,4 milliárd forintnyi bevétele volt az államnak.

Az adóhivatal árverési oldalának a közgazdasági jelentősége azonban messze elmarad a szórakozásfaktortól, legalábbis számomra. Nincs olyan unalmas pillanat, amikor ne segítene az ország legnagyobb, virtuális térben működő bolhapiaca egy-két igazán szürreális darabbal. Volt már, amikor koporsót vagy defibrillátort, máskor üzemképes Formula versenyautót kínáltak eladásra, de a most meghirdetett árverések között is van néhány figyelemre méltó darab.

Az aktuális kedvencem, létünk minimalizmusának és értelmetlenségének tökéletes szimbóluma: az eladó árok. Igen, egy árok. 325 000 forintért. Ehun, ni (ne kérdezzétek, hogy pontosan hol, a NAV fotóján én se tudtam felfedezni egészen pontosan azt a 3170 négyzetmétert, ami négyzetméterenként potom 102,5 forintos kikiáltási áron az enyém lehetne):

photo_camera Unatkozik? Vásároljon árkot!



Gondoljatok bele: teljes egészében tulajdonosai lehetünk a festői Dél-Békésben, Mezőkovácsházán 3170 négyzetméternek, ahol akár egyetlen, meg sem mozdított kamerával leforgathatunk egy Tarr Béla-életművet, és ha csak ezt megcsináljuk, már megérte. (A minimalista funkcionalizmus hívei agyaggödröt is vehetnek, akárcsak az árkot, ezt is Békésben, de azért egy árok vs. gödör versenyben nem kérdés, kinek áll a zászló.)

Az ország másik felében, Celldömölkön sportpályát, vagyis annak három árverésen háromszor 5357-5358/150000-ed részeit vehetjük meg egy jól irányzott licitálással, és bár úgy tűnhet, elvadult tájon gázolunk, azért van itt két épület, aminek „alapbetonozása és támfalai vannak megépítve”, a másik részén pedig „sportpálya található, mely fém kerítéssel, illetve dróthálóval van elhatárolva”.

De az ingatlanoknál is jobb találatokat kínál az ingóságok árverése. Van itt 2000 forintos tálalószett („2 mély - 1 lapos tányér, 1 tálaló tál, sérült”, olvasható az Esterházy-prózát idéző leírásban), 80 üveg sör (Borsodi! Rákóczi!! Riesenbrau!!!) és hozzá négy rekesz 23 ezer forintos kikiáltási áron (sörönként 290 forint, és ingyen miénk a négy rekesz), hozzá sörpad 120 ezerért (működőképességéről február 7-én Mezőkovácsházán, az eladó árok városában bárki tájékozódhat), valamint 24 karton Röfi Ropi 168 ezer (kartononként 7000) forintért.

És a fordított toplista végére jöjjön az e heti két favoritom:

egy 150 ezer forintra taksált úgynevezett lapát csőelrendezésű, billenő (dupla)csövű puska, ami egy Monte Carlo típusú hatástalanított muzeális fegyver, csodálatos éke minden decens polgári otthon falának, valahol a kandalló és az Orbán Viktorral készült közös, A2-es méretben kinyomtatott fotó között,