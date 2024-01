A DK mellett a Momentum is indít polgármester-jelöltet Kőbányán

Stemler Diána lesz a Momentum polgármester-jelöltje Kőbányán, jelentette be Facebookon Gelencsér Ferenc, a párt elnöke.

Kőbányán jelenleg a fideszes D. Kovács Róbert a polgármester, az ellenzékből eddig a DK jelentette be, hogy Mustó Géza jelenlegi alpolgármestert indítja a polgármesteri székért. Nem ez az első kerület, ahol a Momentumnak és a DK-nak is van már jelöltje, Budafok-Budatétényben, Csepelen és Pesterzsébeten is ez a helyzet. A tárgyalások a két párt között november végén megakadtak, pedig a megegyezés kulcsfontosságú lehet ebben a kerületben is, 2019-ben ugyanis D. Kovács összesen 51 százalékot kapott.

Stemler, aki 2019 óta egyéni önkormányzati képviselő a kerületben, az indulást bejelentő videóban azt mondta: „A jelenlegi vezetésben nincs meg a kellő alázat ahhoz, hogy valóban képviseljék azokat akik megválasztották őket. Figyelmen kívül hagyják, az itt élők érdekeit, és nem nyújtanak érdemi segítséget a rászorulóknak”.